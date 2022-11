Pendant un instant, Apple était plus gros que Amazon, Alphabet et Meta réunis

Apple est clairement le géant de la tech américain qui s'en sort le mieux actuellement. La semaine dernière, elle valait davantage en bourse de Alphabet, Amazon et Meta réunis.

Parmi tous les géants de la tech américains, Apple semble être celui qui connaît le plus gros succès à l’heure où le marché subit (encore) de fortes tempêtes. La preuve par l’exemple : pendant un court instant, la semaine dernière, la firme de Cupertino pouvait se targuer d’avoir une capitalisation boursière supérieure à celle d’Alphabet, Amazon et Meta… réunis !

Apple est clairement le géant de la tech américain qui s’en sort le mieux actuellement

Selon Yahoo Finance, la valeur d’Apple en bourse à la fin de la journée du mercredi 3 novembre était de 2 310 milliards de dollars, tandis que la somme des capitalisations de Alphabet, Amazon et Meta n’était “que” de 2 300 milliards de dollars. Ces chiffres ont changé depuis lors, avec une capitalisation d’Apple à 2 210 milliards de dollars à l’heure d’écrire ces lignes. Mais c’est bien là la preuve de la résilience d’Apple face à une crise financière mondiale qui a vu les actions de la majorité des entreprises chuter depuis un an environ.

L’action d’Apple, valant actuellement 138,38 $, a perdu depuis le mois de décembre dernier où elle valait 179,5 $, mais elle ne cesse de progresser depuis le mois de juin grâce à de bons résultats financiers durant le troisième trimestre 2022.

La semaine dernière, elle valait davantage en bourse de Alphabet, Amazon et Meta réunis

Alphabet et Amazon sont loin derrière, l’action d’Alphabet valant actuellement 83,4 $, loin par rapport aux 148,9 $ à son plus haut. Celle d’Amazon s’échange à 89,3 $, contre 186 $ à son plus haut. Mais le pire reste Meta, qui voit son action plonger, à son plus bas depuis 2015, notamment à cause de son entêtement à investir des milliards de dollars sur un écosystème qui peine grandement à convaincre, le métavers. L’action de Meta vaut aujourd’hui 88,9 $, elle atteignait son record en septembre 2021, à 378,7 $. La capitalisation boursière de la firme de Menlo Park est tombée sous les 235,8 milliards de dollars, en faisant la 34ᵉ plus grosse entreprise au monde, elle qui fut un jour 6ᵉ de ce classement, avec 1 070 milliards de dollars de capitalisation.