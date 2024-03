Shazam peut désormais identifier des chansons quand vous portez un casque. Une nouvelle fonction plutôt pratique.

Pendant très longtemps, quand on entendait une chanson et que l’on ne connaissait pas l’artiste et/ou le titre, eh bien, c’était tant pis pour nous. Il n’y avait pas de méthode pour retrouver l’information autre que demander à quelqu’un à côté ou fredonner a posteriori, un exercice périlleux, d’autant plus sans se souvenir des paroles. Depuis quelques années, heureusement, on a Shazam, un service qui a changé bien des vies. En quelques secondes seulement, l’app reconnait le titre et l’artiste. Une telle réussite qu’Apple a racheté l’entreprise pour intégrer nativement le service sur ses iPhone. Depuis lors, de nombreux services similaires ont vu le jour, dont celui de Google.

Ceci étant dit, Shazam a quelques atouts dans sa manche. La dernière mise à jour en date ajoute la possibilité de reconnaître des chansons pendant que vous avez un casque sur les oreilles. Vous n’utiliserez pas cette fonction quand vous écoutez Apple Music ou Spotify, puisque le titre est évident, mais si vous êtes en train de regarder un film ou jouer à un jeu, vous pouvez utiliser Shazam pour identifier une chanson intéressante. Précision : Shazam pouvait reconnaître les chansons jouées dans les apps, mais pas lorsqu’un casque ou des écouteurs étaient branchés.

Pour tester la fonctionnalité, assurez-vous que votre app Shazam est bien à jour, ou que votre iPhone dispose de la version iOS 17.3. Maintenant, lorsque vous entendrez une chanson que vous appréciez dans une app et que vous avez votre casque ou vos écouteurs branchés, activez Shazam :

Sur iOS, vous pouvez le faire via la tuile dans le Centre de contrôle. Si vous ne l’avez pas configuré, direction Réglages > Centre de contrôle, puis ajoutez Reconnaissance des morceaux au Centre de contrôle.

Sur Android, vous pouvez, au choix, balayer vers le bas et choisir l’option Tapoter pour Shazam depuis vos notifications ou choisir le bouton Pop-Up Shazam qui apparaît lorsque vous écoutez de la musique sur votre téléphone. Si vous ne voyez pas ces options, il faut les configurer. Vous les trouverez dans le menu paramètres de l’app Shazam.

Vous pouvez toujours shazamer les chansons qui sont lues autour de vous alors que vous avez un casque ou des écouteurs sur les oreilles. Du moment que vous ne lisez pas de musique sur votre téléphone, et que votre casque a un microphone, Shazam peut reconnaître les chansons sans souci.