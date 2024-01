Google supprime des fonctionnalités peu utilisées de l’Assistant pour se concentrer sur “la qualité et la fiabilité”

Adieu la replanification dans Google Agenda, les emails vocaux et 15 autres fonctionnalités. Curieux de savoir ce que ces autres fonctionnalités pourraient être ?

Tl;dr Google supprime 17 fonctionnalités de l’Assistant.

Cette décision survient après des licenciements massifs.

Les modifications concernent principalement les commandes vocales.

Google projette de se concentrer davantage sur l’IA à l’avenir.

Restructuration majeure pour l’Assistant Google

Google, un acteur majeur dans le domaine de la technologie, a récemment annoncé la suppression de 17 fonctionnalités de son produit Assistant. Cette décision intervient après le licenciement de plusieurs centaines d’employés de cette division.

Un changement controversé

“A partir du 26 janvier, vous risquez d’être notifié que certaines de ces fonctionnalités ne seront plus disponibles après une certaine date”, a écrit Duke Dukellis, VP de Google Assistant. Parmi les commandes supprimées figurent l’accès à votre livre de recettes, l’envoi de messages audio ou vidéo par la voix ou encore la reprogrammation d’événements dans votre agenda Google.

Il n’a toutefois pas été précisé comment ces suppressions pourraient améliorer l’Assistant, ni quels problèmes de qualité ou de fiabilité ont été identifiés. Ce changement a sans doute été fortement influencé par les retours d’expérience des utilisateurs.

Des adaptations nécessaires

En parallèle, l’entreprise modifie également la façon dont l’Assistant fonctionne sur votre téléphone. L’icône du microphone dans la barre de recherche Google n’ouvrira plus l’Assistant, mais initiera simplement une recherche vocale Google, “qui est son utilisation la plus courante”, comme l’a fait remarquer Dukellis. Par ailleurs, l’activation de Google Assistant via la commande vocale “Hey Google” sera maintenue.

Un avenir plus orienté vers l’IA

Après le licenciement de 12 000 personnes l’année dernière, Google a fait savoir qu’il prévoyait de se concentrer sur l’IA à l’avenir. Il est donc intéressant de noter qu’un de ses premiers produits basés sur l’IA est en train d’être réduit.