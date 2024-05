L’application Lookout de Google peut reconnaître les objets grâce à l’appareil photo de votre téléphone

Google prend également des mesures pour rendre les informations sur les fauteuils roulants disponibles sur la version ordinateur de Google Maps. Qu'en pensez-vous de cette nouvelle initiative ?

Tl;dr Google a mis à jour certaines applications d’accessibilité.

L’outil Lookout permet de lire à haute voix textes et documents.

L’application Look to Speak favorise la communication grâce à des gestes oculaires.

Information d’accessibilité pour fauteuils roulants désormais disponible sur Maps pour ordinateur.

Google améliore ses efforts en matière d’accessibilité

Normalement connu comme le géant de l’internet et des nouvelles technologies, Google est en train de renforcer sa présence dans le domaine de l’accessibilité. Effectivement, la firme a récemment annoncé une mise à jour significative de certaines de ses applications dans le but de les rendre à la fois innovantes et plus accessibles à tous.

Mise à jour de l’application Lookout

Parmi ces avancées se trouve une nouvelle version de l’application Lookout. Destinée principalement aux personnes malvoyantes ou aveugles, cette application est capable de lire à haute voix des textes ou des documents de longueurs différentes. Elle offre également d’autres fonctionnalités, telles que la reconnaissance des étiquettes de produits alimentaires, la monnaie et une capacité active à décrire ce que la caméra du téléphone voit.

En plus, une nouvelle caractéristique vient renforcer ces multiples capacités : le mode “Find”. Grâce à celui-ci, les utilisateurs peuvent sélectionner parmi sept catégories d’objets (assises, véhicules, ustensiles, etc.) pour que l’application les reconnaisse et indique leur distance ou direction.

Améliorations pour Look to Speak et Maps

De son côté, l’application Look to Speak, destinée à la communication grâce à des gestes oculaires, a également été remise à jour par Google. Elle offre désormais à ses utilisateurs un mode sans texte où ils peuvent choisir parmi une photothèque contenant divers emoji, symboles et photos pour communiquer.

Au niveau de l’application Maps, Google a étendu ses fonctionnalités de lecture d’écran pour Lens. L’application peut désormais indiquer à l’utilisateur les noms et catégories des lieux qu’elle voit, comme des distributeurs automatiques de billets ou des restaurants.

Accessibilité pour fauteuils roulants sur Maps pour ordinateurs

Notons enfin que Google a rendu l’information d’accessibilité pour fauteuils roulants disponible sur l’application Maps pour ordinateur. Ainsi, il est désormais facile de vérifier si un lieu est capable d’accueillir des personnes à mobilité réduite, grâce à l’icône de fauteuil roulant qui s’affiche. La même fonctionnalité permet également de vérifier la présence de sanitaires, de places de parking ou de places assises adaptées.