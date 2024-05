Google dévoile des outils de détection des arnaques avec des alertes en temps réel lors des appels téléphoniques

L'intelligence artificielle recherche les modèles de conversation généralement associés aux fraudeurs. Est-ce que cette technologie pourrait révolutionner notre manière de détecter les fraudes ?

Tl;dr Google développe des outils anti-arnaque pour Android.

L’IA identifiera les motifs de conversation associés aux escroqueries.

Les utilisateurs recevront une alerte en temps réel.

Le déploiement sur Android 15 n’est pas immédiat.

Des outils de détection d’escroquerie bientôt sur Android

Google a récemment annoncé le développement d’outils de détection d’escroquerie qui seront intégrés à ses téléphones Android plus tard cette année. Cette nouvelle est bienvenue puisque les escrocs deviennent de plus en plus habiles à dérober l’argent des gens.

Un système en cours de test basé sur l’IA

Révélé lors de la conférence Google I/O 2024, ce système, bien que toujours en phase de test, utilise l’Intelligence Artificielle pour détecter les fraudeurs pendant une conversation. L’“IA sera constamment à la recherche de motifs de conversation couramment associés aux escroqueries.” Une fois qu’un tel motif est identifié, vous recevrez une alerte en temps réel sur votre téléphone, dissipant ainsi toute crainte que la personne à l’autre bout du fil soit un fraudeur.

Prenons l’exemple d’un soi-disant “représentant de banque” qui vous demande des informations personnelles telles que vos codes PIN et mots de passe. Ces requêtes étant inhabituelles, l’IA les détecterait et vous alerterait. Tout se passe sur l’appareil, préservant ainsi votre vie privée.

Un déploiement progressif prévu

Cette fonctionnalité ne sera pas disponible immédiatement sur Android 15 et l’entreprise prévoit de partager plus de détails plus tard dans l’année. Nous savons déjà que les utilisateurs devront choisir d’utiliser cet outil.

Avec l’arrivée d’Android 15, Google opère un grand changement en intégrant son chatbot Gemini directement sur les appareils, sans nécessiter de connexion au cloud. En plus de cette technologie de détection d’escroquerie, l’ajout de l’IA embarquée permettra l’implémentation de nombreuses autres fonctionnalités, comme une meilleure contextualisation lors de l’utilisation des applications.