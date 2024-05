Gemini bientôt accessible via le panneau latéral des applications Google telles que Gmail et Docs

Optimisons chaque processus grâce à l'automatisation. Quels domaines de votre vie ou de votre entreprise pourriez-vous améliorer grâce à cette technologie ?

Tl;dr Google va ajouter l’IA Gemini à Workspace.

Gemini facilite l’accès aux fichiers, e-mails et données.

La nouvelle interface apparaîtra d’abord dans Gmail, Docs, Sheets, Slides et Drive.

Les modifications basées sur les e-mails arriveront également sur l’application mobile Gmail.

L’innovation de Google avec l’intelligence artificielle Gemini

De plus en plus, nous voyons la fusion du travail et de la technologie intelligente. Cette fois, ce sont les géants de Google qui mettent l’innovation à l’honneur. En effet, ils ont annoncé mardi lors de leur keynote Google I/O, qu’ils allaient ajouter l’intelligence artificielle Gemini à leur outil Workspace.

Un fonctionnement optimisé pour une utilisation facilitée

Google aspire à économiser votre temps et vos efforts en simplifiant l’accès à vos fichiers, e-mails et autres données de multiples applications. Pour cela, ils utilisent Gemini, qui agira comme “le tissu conjonctif à travers plusieurs applications avec des flux de travail automatisés par IA”, selon les propres termes de Aparna Pappu, le vice-président de Google Workspace, lors de l’événement.

Gemini, un assistant à portée de main

L’évolution majeure de l’utilisation de l’IA Gemini concerne l’interface Workspace : elle sera d’abord disponible sur Gmail, Docs, Sheets, Slides et Drive. Non seulement elle accélérera vos tâches, mais vous pourrez même dialoguer avec Gemini à propos de votre contenu. Grâce à sa “fenêtre de contexte élargie” – qui est en réalité sa mémoire – Gemini peut organiser, comprendre et contextualiser vos données provenant de différentes applications sans que vous ayez à quitter celle que vous utilisez actuellement.

L’évolution des e-mails avec Google

Même votre expérience e-mail va être remodelée. Les changements basés sur les e-mails arriveront également sur l’application mobile Gmail. Google a déclaré que “Gemini sera bientôt capable d’analyser les fils de discussion par e-mail et de fournir une vue résumée avec les points clés directement dans l’application Gmail”.

Ces développements sont non seulement promis à un bel avenir, mais ils sont également sur le point de se concrétiser : le panneau latéral de Workspace amélioré sera disponible dès mardi pour les utilisateurs de Workspace Labs et Gemini pour Workspace Alpha. Google précise que toutes les fonctionnalités seront disponibles pour le reste des clients Workspace et les utilisateurs Google One AI Premium le mois prochain.