Le personnage Marvel Vision a avoir droit à sa propre série Disney+

Disney+ prépare une série dédiée à Vision. L'univers de WandaVision n'en finit plus de s'étoffer.

Qu’est-il donc arrivé à cette nouvelle version de Vision après qu’il a quitté Westview dans la série WandaVision ? C’est la question à laquelle tentera de répondre Vision Quest, une nouvelle série TV Marvel Studios Disney+ qui est actuellement en pleine production.

Disney+ prépare une série dédiée à Vision

Selon Variety, Paul Bettany devrait reprendre son rôle de l’être conscient qui a été tué dans Avengers : Infinity War, pour être ressuscité quelques années plus tard. Jac Schaeffer, qui a créé et supervisé WandaVision, dirige une assemblée de scénaristes pour la série, qui démarrera officiellement dans les jours à venir.

WandaVision était la première série Disney+ de Marvel qui donnait vraiment l’impression de dater d’il y a un bon siècle. En réalité, elle date de l’année dernière et elle a changé de manière significative les habitudes de Marvel Studio. Depuis lors, il y a eu un plusieurs nouvelles séries, films et l’impact de WandaVision s’est fait sentir dans nombre d’entre eux. Conséquence, aussi, de cette série, Wanda est devenue la Sorcière Rouge et a terrorisé le multivers dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Monica Rambeau devrait être de retour l’année prochain dans The Marvels, Darcey Lewis a aidé son amie dans Thor : Love and Thunder et, bien sûr, ce fut la première fois que les univers des X-Men et de la Fox rencontraient Marvel avec Vif-Argent (Evan Peters).

Ensuite, il était question d’Agatha. Jac Schaeffer va aussi étendre son univers WandaVision avec Agatha : Coven of Chaos dont le tournage devrait débuter bientôt.

L’univers de WandaVision n’en finit plus de s’étoffer

Mais le seul personnage, finalement, qui n’avait pas fait son retour était le deuxième personnage du titre, à savoir Vision. Si vous vous souvenez, une agence secrète a conservé le corps de Vision après Infinity War et il a été ressuscité, sans souvenir de quoi que ce soit de son passé. Dans la version que Wanda a créée ex-nihilo, le Vision blanc récupère quelques fragments de ce passé et s’enfuit. Que se passe-t-il ensuite ? Espérons que nous le découvrirons dans cette série.