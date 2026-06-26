Les Looney Tunes reviennent au cinéma, mais pas comme prévu

Warner Bros glisse un nouveau court de Daffy Duck avant Cat in the Hat en 2026. Un retour malin, dans un avenir encore flou.

En bref Warner Bros relance Daffy Duck au cinéma

Le court précède Cat in the Hat en 2026

L’avenir des Looney Tunes reste flou

Le retour des Looney Tunes au cinéma passera d’abord par un détour. En 2026, Warner Bros va projeter un nouveau court métrage centré sur Daffy Duck avant Cat in the Hat, la nouvelle adaptation du classique du Dr. Seuss, attendue en salles le 6 novembre.

C’est un choix intéressant, quand même. Plutôt que de remettre tout de suite Bugs Bunny et sa bande au centre d’un gros lancement, le studio les rattache à un film plus large, plus familial, qui n’a pas grand-chose à voir avec leur univers.

Un retour discret, accroché à un autre film

Ce court de Daffy Duck fait partie de la campagne cinéma de Warner Bros autour de Cat in the Hat. Les spectateurs verront donc non seulement les bandes-annonces et les pubs liées au film, mais aussi un contenu inédit issu du catalogue Looney Tunes.

Pour la marque, c’est malin. Un court placé avant un long, c’est une façon très concrète de tester l’appétit du public sans engager tout de suite une machine plus lourde.

Daffy, Bugs et Elmer rejouent une mécanique culte

Le plus curieux, c’est que le film a déjà été montré. Le court a été présenté au Festival international du film d’animation d’Annecy, alors même que Warner Bros n’a pas encore donné de résumé officiel de l’histoire.

Les premiers retours en ligne décrivent pourtant son axe principal. On y retrouvera Daffy, Bugs Bunny et Elmer Fudd, avec une nouvelle variation autour du segment « Duck Season, Rabbit Season », devenu une sorte de colonne vertébrale comique pour ces personnages.

Cette fois, Bugs et Elmer assisteraient à un match de football, avant que la situation ne déraille. Vu l’importance de la Coupe du monde 2026 dans le calendrier culturel, le clin d’œil au foot n’a rien d’anodin.

Après Coyote Vs. Acme, un avenir toujours suspendu

Il ne faut pas lire ce retour comme un grand plan déjà verrouillé. Oui, Coyote Vs. Acme, mélange de prises de vues réelles et d’animation, reviendra bien après son annulation et doit sortir plus tard cette année. Oui aussi, les Looney Tunes reviennent sur grand écran en 2026. Mais pour le reste, on nage encore dans le flou.

Au-dessus de tout ça plane surtout la situation de Warner Bros Discovery. La fusion avec Paramount et Skydance a été approuvée, sans être encore totalement finalisée, et personne ne sait vraiment ce que cela changera pour Bugs Bunny et les autres.

Des rumeurs évoquaient une possible obligation, côté Union européenne, de céder une partie des personnages animés pour faciliter l’opération. Pour l’instant, rien de confirmé. Et l’idée d’un croisement avec les NickToons relève encore du pur scénario de fans. Ce qui compte, là, c’est autre chose. Les Looney Tunes reviennent, oui, mais par petites touches, comme une licence que le studio réapprend à exposer.