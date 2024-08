Tout savoir sur The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie

Réalisé par Pete Browngardt, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie est une comédie animée où Daffy Duck et Porky Pig découvrent une invasion extraterrestre menaçant la Terre, les entraînant dans une aventure folle remplie de l'humour classique des Looney Tunes.

Un nouveau chapitre pour Les Looney Tunes

Les fans des Looney Tunes peuvent se réjouir : le premier long métrage entièrement animé de la franchise, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, prépare son arrivée au cinéma. Ce film d’animation, mettant en vedette Daffy Duck et Porky Pig, promet d’être une aventure passionnante.

Un scénario captivant

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie se concentre sur Daffy Duck et Porky Pig qui doivent apprendre à travailler ensemble pour sauver le monde de dangereux extraterrestres utilisant le contrôle mental. Les Looney Tunes, connu pour ses gags humoristiques, promet de rester fidèle à son style, avec une bonne dose de péripéties animées tout au long du film.

Un parcours semé d’embûches

Malgré des débuts théâtraux impressionnants, le développement de The Day the Earth Blew Up a été loin d’être facile. Warner Bros. Pictures a modifié à plusieurs reprises son plan de sortie depuis l’annonce du film en 2021. Heureusement, Ketchup Entertainment, un distributeur indépendant américain, a obtenu les droits de distribution du film, marquant une étape importante pour sa sortie prévue dans le courant de l’année.

Un casting étoilé

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie bénéficie d’un casting vocal impressionnant, avec Eric Bauza prêtant sa voix à Daffy Duck, et Robert Bergen à Porky Pig. D’autres acteurs de renom, tels que Wayne Knight et Laraine Newman, apportent leur talent à des rôles de soutien.