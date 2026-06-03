Backrooms et Obsession ont offert un week-end historique au box-office

Le box-office a connu un week-end exceptionnel, marqué par l’engouement du public pour les films "Backrooms" et "Obsession", dont le succès a largement contribué à réaliser l’une des performances les plus marquantes de ces dernières années.

Tl;dr Succès inédit pour deux films d’horreur de YouTubers.

« Star Wars » surclassé au box-office par ces nouveautés.

Gen Z et créateurs YouTube transforment Hollywood.

L’irrésistible ascension des nouveaux maîtres du box-office

Ce week-end a marqué un tournant inattendu au box-office, alors que deux films d’horreur venus de l’univers YouTube ont dominé les écrans mondiaux, reléguant les franchises traditionnelles comme Star Wars au second plan. Plus qu’un simple succès, c’est une véritable rupture générationnelle qui se dessine.

Les projecteurs se sont braqués sur Kane Parsons, devenu à seulement vingt ans le plus jeune réalisateur à dominer les recettes nationales avec son premier long métrage, Backrooms. Produit par A24, ce film a frappé fort : 81,4 millions de dollars récoltés aux États-Unis et 36,5 millions à l’international dès son lancement. Un triomphe d’autant plus remarquable que son budget n’atteignait que dix millions. Rapidement rentable, le projet promet déjà une future franchise pour le studio indépendant.

Des films indépendants éclipsent les géants hollywoodiens

Pendant ce temps, une autre surprise est venue de Curry Barker. Son film Obsession, salué par la critique et produit avec moins d’un million de dollars, a vu ses recettes augmenter de manière inédite au fil des semaines. Racheté par Focus Features pour quatorze millions, le long-métrage a rapporté près de 148 millions dans le monde grâce à un bouche-à-oreille que nul service marketing ne saurait imiter.

En contraste saisissant, le dernier opus de la saga galactique — The Mandalorian and Grogu — s’est retrouvé relégué en troisième position dès sa deuxième semaine avec une chute de 69 % des entrées et un budget pourtant colossal (165 millions). Même si certains observateurs s’attendaient à un succès plus modéré pour cette adaptation issue d’une série télévisée, l’écart est frappant.

Gen Z : la génération qui redéfinit Hollywood

Pourquoi cette bascule ? Après des décennies dominées par les super-héros et autres licences héritées des années 1980, la jeune génération attendait autre chose. Là où les studios peinaient jusqu’ici à attirer la Gen Z dans les salles obscures, il aura suffi d’adapter des mythes populaires sur Internet pour remplir les fauteuils.

Une tendance s’affirme :

YouTube devient un véritable vivier de nouveaux talents cinématographiques.

devient un véritable vivier de nouveaux talents cinématographiques. La mobilisation organique autour de « Backrooms » et « Obsession » dépasse tout schéma promotionnel classique.

D’autres succès similaires (« Five Nights at Freddy’s », « Iron Lung ») confirment la mutation en cours.

L’industrie contrainte de suivre la vague numérique

Force est donc de constater que les règles ont changé : le public jeune privilégie désormais l’authenticité et l’innovation portées par leurs propres créateurs issus du web. Les studios historiques devront apprendre à composer avec ces nouveaux codes – sous peine d’être distancés au prochain grand rendez-vous cinématographique.

Les salles projettent encore « Backrooms » et « Obsession ». Le futur d’Hollywood, lui, semble déjà engagé sur une toute nouvelle trajectoire.