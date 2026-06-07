Star Wars recycle une série annulée dans The Mandalorian & Grogu

Le nouveau film Star Wars ressuscite en partie l’idée de Rangers of the New Republic. Assez pour intriguer, pas assez pour remplacer la série perdue.

En bref Le film reprend une idée d’une série annulée

La Nouvelle République reste un arc secondaire

Les bandes-annonces promettaient davantage

Le plus intéressant avec Star Wars, ici, n’est pas ce que The Mandalorian et Grogu raconte frontalement. C’est ce qu’il recycle. Le film remet en circulation un morceau de Rangers of the New Republic, une série abandonnée depuis longtemps, sans pour autant lui rendre sa vraie place. Et c’est là que ça devient parlant pour l’état actuel de la franchise.

Un fantôme de série dans le film

À l’origine, Rangers of the New Republic devait se dérouler au même moment que The Mandalorian. L’idée était claire, suivre les efforts de la Nouvelle République face au Vestige impérial, avec des personnages comme Cara Dune et Carson Teva.

Ce projet a disparu. Mais le film récupère une partie de cette matière. L’intrigue reste centrée sur Din Djarin et Grogu, sauf qu’en arrière-plan, on voit enfin un peu mieux à quoi ressemble la chasse menée contre les impériaux encore actifs. Ce n’est pas toute la série, loin de là. C’est un échantillon.

Pourquoi ce projet a disparu

La série n’a jamais vraiment survécu à la rupture entre Disney et Gina Carano, l’actrice de Cara Dune. Selon la source, le studio a choisi de ne pas poursuivre après une série de publications sur les réseaux sociaux qui ont déclenché un fort backlash en ligne.

L’affaire a ensuite continué avec une plainte déposée par Carano. Résultat, plus aucune avancée concrète sur Rangers of the New Republic, et pas mal de raisons de penser qu’un vrai retour reste très improbable.

Ce que le film montre vraiment de la Nouvelle République

Le film glisse tout de même plusieurs éléments de ce récit perdu. Comme Din Djarin avait accepté de travailler avec la Nouvelle République à la fin de la saison 3 de The Mandalorian, le long-métrage peut ouvrir cette porte.

On y croise ainsi le Colonel Ward, joué par Sigourney Weaver, mais aussi Carson Teva et même Zeb Orrelios. Clairement, c’est la version la plus proche de ce que la franchise a montré de cette période et de ce combat pour en finir avec l’Empire. Bon, le film ne bascule jamais complètement de ce côté-là.

Le vrai problème, c’est la promesse non tenue

C’est d’ailleurs la limite du procédé. La source rappelle qu’une des critiques les plus solides vise les bandes-annonces, qui laissaient croire à une place bien plus importante de la Nouvelle République. Une fois en salle, ce n’est pas vraiment ce qu’on voit.

Les commentaires sur Grogu censé sauver la galaxie paraissent surestimés après coup, et Carson Teva, pourtant personnage majeur de cet arc, n’a qu’un rôle réduit. Les rangers n’entrent vraiment en scène qu’à la fin, quand ils viennent secourir Din et Grogu. En gros, The Mandalorian et Grogu ressuscite l’idée de la série annulée, mais seulement en surface. Et ça dit quelque chose de Star Wars, une franchise qui continue de recycler ses promesses autant que ses personnages.