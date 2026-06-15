Star Wars remet enfin en scène un vaisseau coupé depuis douze ans

Le film The Mandalorian and Grogu a divisé, mais il a remis en circulation une vieille idée de Lucasfilm : le vaisseau d’Embo, abandonné depuis 12 ans.

En bref Embo revient dans le nouveau film

Son vaisseau avait été coupé en saison 6

Lucasfilm recycle ses idées abandonnées

Douze ans plus tard, Star Wars a finalement trouvé une place pour un vaisseau que les fans n’avaient jamais pu voir à l’écran. Dans The Mandalorian and Grogu, Embo réapparaît avec la Guillotine, son appareil de chasseur de primes, un concept autrefois prévu puis retiré de Star Wars: The Clone Wars.

Le détail peut sembler secondaire. Il ne l’est pas vraiment. Dans une saga qui vit aussi de sa mémoire interne, remettre en circulation une idée coupée il y a si longtemps raconte quelque chose de la méthode Lucasfilm.

Un vieux concept ressort enfin du hangar

La Guillotine n’est pas juste un nom réussi, c’est aussi un vrai morceau de design. La source insiste sur sa silhouette élégante et singulière, et sur le fait que ce look passe très bien au grand écran. Ce n’est pas un gadget posé au fond d’un plan pour faire joli. C’est le genre de détail qui donne tout de suite de la texture à un personnage.

Et c’est là que le retour devient intéressant. Ce vaisseau devait au départ apparaître dans la saison 6 de The Clone Wars. Il a été retiré avant diffusion, alors même que Embo, lui, restait bien présent dans l’arc concerné.

Embo, l’autre menace du film

Dans The Mandalorian and Grogu, les Hutt Twins occupent la place des antagonistes principaux. Mais la source note qu’Embo fonctionne comme une menace encore plus inquiétante. Pour le public qui suit surtout les films, ce nom ne dit pas forcément grand-chose. Pour les autres, c’est un retour qui compte.

Le personnage a été introduit dans Star Wars: The Clone Wars, quelques années après Star Wars: Episode III, Revenge of the Sith. Il a donc déjà un passif solide dans l’univers Star Wars, même s’il n’est pas un visage central de la franchise.

Pourquoi ce détail compte plus qu’il n’y paraît

La source avance une explication simple pour cette coupe ancienne : il fallait sans doute alléger l’arc narratif de la saison 6, et Embo n’était pas un personnage majeur. Rien de très mystérieux, en gros. Mais le fait que Lucasfilm n’ait pas oublié cette idée en dit long sur la gestion de son catalogue visuel.

Parce que oui, le film n’a pas eu l’accueil espéré. Il n’est pas présenté comme un triomphe, plutôt comme un retour au cinéma sûr, plaisant par moments, après sept ans d’absence de la saga sur grand écran. Il ramène aussi des personnages aimés, multiplie les clins d’œil, et montre qu’un récit Star Wars peut avancer sans s’accrocher aux Jedi, aux Sith ou aux Skywalker.

Résultat, cette Guillotine dépasse le simple easter egg. Elle montre comment Lucasfilm pioche dans ses idées laissées de côté pour enrichir ses nouveaux films et séries. Et ça, pour la suite de la franchise, ce n’est pas anodin.