Une théorie stupéfiante relie un moment étrange de Galactus chez les Quatre Fantastiques à Spider-Man

Une théorie surprenante émerge, reliant un événement énigmatique impliquant Galactus à l’univers de Spider-Man. Ce rapprochement inattendu soulève de nouvelles questions sur les liens profonds entre les personnages des Quatre Fantastiques et l’homme-araignée.

Tl;dr Galactus menace la Terre dans The Fantastic Four: First Steps.

La statue de la Liberté intrigue et pourrait avoir un rôle clé.

Le multivers Marvel menacé par des événements mystérieux à New York.

Un monde sous tension : Galactus frappe à la porte

Les héros de l’univers Marvel sont habitués à repousser les crises, surtout sur l’incontournable Earth-616. Mais du côté d’Earth-828, le décor change radicalement : une seule équipe de super-héros, les Fantastic Four, se tient entre l’humanité et sa perte. Jusqu’ici, ce quatuor avait réussi à garder la situation sous contrôle, éliminant des ennemis comme Mole Man ou Red Ghost. Pourtant, quand le messager du colossal Galactus, le Silver Surfer, débarque et annonce que « les jours de l’humanité sont comptés », tout vacille.

Négociations sous haute tension avec le Dévoreur de Mondes

La panique gagne rapidement New York, tandis que Reed Richards et son équipe tentent d’élaborer un plan. Leur objectif ? Mettre la population à l’abri, puis tenter une négociation directe avec Galactus. Ce dernier, d’abord inflexible, finit par écouter les héros après avoir appris qu’un enfant porteur du légendaire Power Cosmic — Franklin Richards — existe sur Terre. Pour Galactus, cet héritier potentiel est synonyme de succession. Les parents refusent catégoriquement ce destin pour leur fils et s’enfuient. De retour sur Terre, ils se heurtent à une opinion publique divisée, mais finissent par rallier les Terriens grâce à une idée audacieuse : déplacer la planète hors d’atteinte du géant cosmique.

L’énigme de la statue de la Liberté : simple monument ou clé du multivers ?

Alors que l’opération d’évacuation prend forme, le plan est soudain compromis par le Silver Surfer qui détruit plusieurs ponts essentiels au dispositif. Les héros improvisent : tenter d’expédier Galactus à travers un portail new-yorkais. Lorsqu’il débarque sur notre planète pour récupérer Franklin Richards, Galactus s’arrête devant la statue de la Liberté. Un détail qui intrigue : il semble fasciné par le monument. S’agit-il d’un simple moment d’égarement ou cette statue renferme-t-elle un secret lié aux puissants phénomènes du multivers Marvel, comme les fameuses « incursions » ? Certains fans émettent déjà leurs théories.

Voici quelques hypothèses relayées parmi les passionnés :

L’intervention magique de Doctor Strange près du monument aurait pu fragiliser la réalité.

L’arrêt de Galactus signale une connexion entre la statue et des événements majeurs passés.

D’autres antagonistes pourraient exploiter ce lieu symbolique dans des films futurs.

L’avenir incertain du multivers Marvel

Si Galactus repart momentanément vers d’autres galaxies, l’inquiétude demeure : le spectre du mal plane toujours avec un autre adversaire en embuscade —Doctor Doom. Celui-ci semble prêt à défier les frontières du multivers dans le très attendu « Avengers: Doomsday ». Un avenir qui promet son lot de rebondissements et où chaque monument new-yorkais pourrait cacher bien plus qu’il n’y paraît.

« The Fantastic Four: First Steps » est actuellement en salle.