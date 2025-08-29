Ryan Gosling et Flynn Gray forment le duo central de Star Wars: Starfighter

Aux côtés d’Amy Adams et Matt Smith, le casting du film Star Wars: Starfighter mélange stars confirmées et jeunes talents prometteurs.

Tl;dr Star Wars revient au cinéma après six ans d’absence avec le tournage de Starfighter, marquant un véritable retour de Lucasfilm sur grand écran.

Ryan Gosling et Flynn Gray sont les têtes d’affiche, entourés d’un casting mêlant stars confirmées et talents montants.

Star Wars: Starfighter sortira au cinéma le 28 mai 2027.

Starfighter : le nouveau chapitre de Lucasfilm

Après six ans d’attente depuis Star Wars: L’Ascension de Skywalker, l’univers imaginé par Lucasfilm s’apprête à renouer avec le grand écran. La filiale de Disney a confirmé le lancement du tournage du très attendu Star Wars: Starfighter, marquant ainsi le véritable retour de la franchise cinématographique, alors que ces dernières années avaient surtout été marquées par des séries comme The Mandalorian ou Andor diffusées sur la plateforme de streaming Disney+.

Ryan Gosling et Flynn Gray, un nouveau duo pour l’univers Star Wars

La première photo officielle dévoile un duo prometteur : Ryan Gosling, révélé dans Barbie, partage l’affiche avec Flynn Gray, connu pour son rôle dans Borderline. À leurs côtés, une distribution qui mêle figures montantes et noms confirmés : Amy Adams, six fois nommée aux Oscars, rejoint ce projet dans une apparition aussi surprenante qu’attendue. On retrouve également Matt Smith, dont la participation avait déjà fuité ; il devrait incarner le principal antagoniste du film. S’ajoutent notamment Mia Goth, Aaron Pierre, récemment salué pour sa performance dans Rebel Ridge sur Netflix et prochainement dans la série Lanterns de DC, mais aussi Simon Bird, Jamael Westman et Daniel Ings. Malgré l’absence d’informations précises sur les rôles attribués à chacun, ce mélange de talents intrigue.

Une histoire autonome dans une galaxie inexplorée

Sous la direction de Shawn Levy, épaulé par le scénariste Jonathan Tropper, ce nouvel opus se démarque par une approche inédite : l’action prendra place plusieurs années après les événements de L’Ascension de Skywalker, explorant une époque encore vierge dans la chronologie officielle. Fait notable, les personnages principaux n’ont aucun lien direct avec ceux des trilogies précédentes, promettant ainsi un souffle nouveau à l’ensemble. Selon les mots du réalisateur : « J’éprouve une excitation profonde et un immense honneur à lancer la production de Star Wars: Starfighter. Depuis le jour où Kathy Kennedy m’a appelé pour développer cette aventure originale dans cette incroyable galaxie, c’est un rêve qui devient réalité, tant sur le plan créatif que personnel. »

Un calendrier chargé pour relancer Star Wars au cinéma

Ce renouveau ne vient pas seul : alors que Jon Favreau finalise déjà son film dérivé The Mandalorian and Grogu, prévu avant Starfighter (sortie prévue pour le 28 mai 2027), Disney entend clairement éviter une nouvelle traversée du désert cinématographique pour sa licence phare. Un calendrier serré qui témoigne d’une volonté renouvelée de faire vibrer la salle obscure au rythme des sabres laser.