Evil Dead Wrath remonte avant tout le reste, et ça change la saga

Le prochain Evil Dead se déroulera en 1972, dix ans avant le film original. Un choix de timeline qui ouvre un nouvel espace pour la franchise.

Evil Dead Wrath se déroule en 1972

La saga remonte avant le film original

Sortie en salles le 7 avril 2028

Le plus intéressant avec Evil Dead Wrath, ce n’est pas juste son existence. C’est sa place. En envoyant la franchise en 1972, soit dix ans avant The Evil Dead, ce nouvel épisode ouvre un terrain que la saga n’avait encore jamais touché.

Un préquel, enfin

Jusqu’ici, Evil Dead avançait, bifurquait, changeait d’époque parfois, mais sans remonter avant son point de départ. D’après Robert Tapert, qui a pris la parole à la Michigan State University dans des propos relayés par Dread Central, Evil Dead Wrath précède tout le reste. Et ça compte.

Le premier The Evil Dead, sorti en 1981, se déroule en octobre 1982. Evil Dead II enchaîne juste après. Army of Darkness joue avec d’autres temporalités, tout en restant lié à ce socle. Puis la série s’est fragmentée, avec le Evil Dead de 2013, plus autonome, Ash vs Evil Dead situé 32 ans après Army of Darkness, et plus récemment Evil Dead Rise ou Evil Dead Burn, pensés comme des récits presque anthologiques.

Résultat, ce préquel crée un vide de dix ans que la franchise n’avait jamais raconté.

Une bifurcation de ton assez inattendue

Ce que l’on sait du récit va dans le même sens. Le film suivra une femme française installée en Amérique, coincée dans un mariage abusif, pendant que la famille de son mari refuse de croire ce qu’elle raconte. Le point de départ est déjà brutal. La suite devrait l’être aussi, avec un affrontement annoncé contre une belle-famille cauchemardesque.

Mais Robert Tapert a aussi indiqué que Evil Dead Wrath intégrerait une dimension de passage à l’âge adulte et de débordements sexuels bien plus marquée que dans le reste de l’univers. C’est un virage étrange, clairement, parce que la saga est surtout connue pour sa violence, son grotesque et sa possession démoniaque, pas pour ce registre-là.

Le look de 1972 jusque dans la matière de l’image

L’autre détail qui mérite qu’on s’y arrête, c’est l’image. Le réalisateur et son directeur de la photographie veulent retrouver l’allure d’un film tourné en 1972, en s’inspirant de l’Ektachrome 100, une pellicule encore disponible aujourd’hui.

Concrètement, Tapert décrit un rendu très chaud, très tungstène. Pas juste une couleur nostalgique collée en postproduction, donc, mais une vraie intention de texture. Pour une saga qui a toujours eu un rapport physique à la matière, au sang, à la crasse, ce choix a du sens.

Pourquoi ce film compte au-delà de sa date

On attendait sans doute un nouveau Evil Dead. Pas forcément un film qui redessine la chronologie. Et c’est là que Wrath devient intéressant, même avec peu d’infos pour l’instant. Si ce retour en 1972 fonctionne, la franchise se donne soudain de la place pour raconter ses zones grises, avant le point zéro connu par les fans.

Le film sortira au cinéma le 7 avril 2028. D’ici là, une chose se précise déjà, Evil Dead ne se contente plus d’ajouter des suites. La série commence à fouiller son propre passé, et ce n’est jamais anodin pour une franchise qui veut durer.