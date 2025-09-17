Un personnage culte de Star Trek TOS restera absent de Strange New Worlds, pour une raison valable

Un personnage emblématique de la série originale Star Trek ne rejoindra jamais l’univers de Strange New Worlds. Cette absence, loin d’être un oubli, repose sur une justification solide liée à la cohérence narrative entre les deux séries.

Un choix assumé pour préserver la cohérence

La récente confirmation par les showrunners de Star Trek: Strange New Worlds n’a pas manqué de faire réagir les fans : l’absence du personnage de Chekov dans cette série, pourtant réputée pour ses clins d’œil appuyés à The Original Series, n’est pas un hasard. Interrogés lors d’une interview relayée par TrekMovie, Akiva Goldsman a déclaré sans détour : « Not Chekov. There’s no Chekov. » Son collègue Henry Alonso Myers a précisé que « Chekov doesn’t make any sense. » Et pour cause : l’intrigue actuelle se déroule alors que Pavel Chekov est encore adolescent, à des années d’intégrer officiellement l’équipage mythique.

Lignes temporelles et fidélité au canon

Ce refus d’introduire prématurément Chekov s’explique par une volonté manifeste de respecter la chronologie originelle. Né en 2245 selon la saga, Chekov n’a que seize ans lorsque le capitaine Pike commande l’Enterprise. Faire apparaître ce personnage iconique trop tôt reviendrait à compromettre la cohérence narrative établie par TOS. Par contraste, d’autres figures comme Kirk, Spock ou Uhura trouvent tout naturellement leur place dans cette période charnière — profitant même d’une exposition renouvelée sous un angle inédit.

D’autres retours attendus… mais avec prudence

À l’occasion du Comic-Con de San Diego, Henry Alonso Myers a laissé entendre que d’autres protagonistes issus du canon Star Trek pourraient effectuer une apparition dans les prochaines saisons. « You are going to meet some of them for sure. » Mais concernant Sulu, McCoy ou Sybok, le suspense reste entier : aucune confirmation ni infirmation officielle n’a filtré. Cette prudence témoigne du subtil équilibre recherché entre hommage appuyé aux racines et affirmation d’une identité propre à la série.

Une stratégie narrative qui paie

En refusant le fan service systématique et en préservant des personnages emblématiques pour les futures itérations, Strange New Worlds entend conserver toute sa fraîcheur. Ce positionnement permet aussi de valoriser son propre casting — à commencer par Pike, Number One, La’an Noonien-Singh ou Erica Ortegas — et offre davantage d’espace pour enrichir l’univers sans altérer ce qui rendait la série originelle si marquante. Pour mémoire, deux nouvelles saisons ont déjà été confirmées sur Paramount+, preuve que la recette trouve son public.