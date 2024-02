Comment regarder toutes les séries animées Batman dans l’ordre chronologique

Voici l'ordre chronologique pour suivre l'univers de Batman sans se perdre.

Tl;dr Batman est un super-héros populaire avec de nombreuses séries animées.

Les séries varient en style et en ton, du comique au sombre.

Ils ont été diffusés sans interruption depuis les années 1960.

Plusieurs nouvelles séries et films animés de Batman sont prévus.

Le Chevalier Noir : le héros aux mille visages

Batman, le super-héros de DC Comics, est incontestablement l’un des plus populaires de tous les temps. Sa présence constante sur le petit écran depuis les années 1960, à travers une multitude de séries animées, témoigne de sa longévité et de son succès indéfectible.

Les multiples facettes de Batman

L’un des aspects les plus remarquables de l’histoire animée de Batman est sa diversité. Qu’il soit ludique et humoristique ou sombre et ténébreux, il y a une série Batman pour tous les goûts. De plus, avec plusieurs séries actuellement en cours de diffusion et encore plus de films et de séries animées DC à venir, il semble que le Chevalier Noir ne quittera pas nos écrans de sitôt.

Batman dans l’ordre

Batman: The Animated Series (1992-1995) – Cette série est le point de départ et présente les premières aventures de Batman dans un style visuel et narratif unique.

The New Batman Adventures (1997-1999) – C’est la suite directe de Batman: The Animated Series, avec un changement dans le style artistique et de nouveaux personnages.

Batman Beyond (1999-2001) – Se déroulant dans un avenir où Bruce Wayne est trop vieux pour être Batman, cette série suit un nouveau justicier, Terry McGinnis, qui prend le relais.

Batman: The Brave and the Bold (2008-2011) – Cette série adopte un ton plus léger et met en avant l’équipe de Batman avec d’autres héros DC.

Beware the Batman (2013-2014) – Une série plus récente qui met en scène Batman avec un style d’animation en CGI.

Une tradition multigénérationnelle

En effet, le visionnage des séries animées de Batman est devenu une tradition multigénérationnelle. Nombre d’enfants ont grandi en regardant Bruce Wayne affronter une panoplie d’ennemis, un segment de 30 minutes à la fois. Ainsi, chaque génération a sa propre représentation de Batman, de l’omniprésence de l’homme chauve-souris dans les années 1960 à la diversité des représentations actuelles.