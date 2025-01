James Gunn sème le suspense sur Batman dans le DCU : « Il est déjà là »

James Gunn laisse entendre que Batman fait déjà partie de l'univers cinématographique DC, suscitant la curiosité des fans sur l'avenir du personnage emblématique.

Tl;dr Batman fait une apparition dans l’épisode 6 de Creature Commandos.

James Gunn confirme l’existence de Batman dans l’univers DC.

Batman devrait apparaître en live-action dans The Brave and the Bold.

Le Chevalier Noir s’invite dans l’épisode 6 de Creature Commandos

Dans le dernier épisode de Creature Commandos, Batman fait une apparition remarquée. En effet, l’épisode 6, intitulé « Priyatel Skelet », est l’occasion pour le Dr. Alex Sartorius, alias le sociopathe Dr. Phosphorus, d’expliquer comment il est devenu ce qu’il est aujourd’hui.

Le Batman de l’univers DC: un élément clé

Le réalisateur James Gunn a confirmé que Batman existait déjà dans cet univers, au même titre que Superman. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de raconter à nouveau l’origine de ces super-héros. De plus, le co-directeur des studios DC a affirmé que Batman joue un rôle important dans cet univers. En effet, il a un impact notable, notamment en combattant des individus dangereux comme Phosphorus.

Batman en action live dans The Brave and the Bold

La présence de Batman dans l’univers DC ne se limitera pas aux séries animées. En effet, le super-héros devrait faire ses débuts en live-action dans The Brave and the Bold. Le réalisateur de The Flash, Andy Muschietti, a été choisi pour diriger ce projet.

Des projets en cours pour l’univers DC

D’autres projets sont en préparation dans l’univers DC, bien que certains ne soient pas encore prêts à entrer en production. C’est le cas du film Batman de la DCU et des séries live Waller et Booster Gold. En revanche, le film Supergirl : Woman of Tomorrow et la série Green Lantern de HBO devraient être diffusés dès l’été prochain.

Bien que Batman soit l’un des super-héros les plus populaires au monde, James Gunn assure qu’il n’est pas obnubilé par le personnage. Il se réjouit de l’avenir brillant qui attend le Chevalier Noir et ne peut qu’espérer que le public sera aussi enthousiaste que lui à l’idée de voir davantage de Batman, aux côtés de Superman. La première saison de Creature Commandos s’achèvera le 9 janvier sur Max.