Invincible saison 4 : la date de sortie se dévoile

La quatrième saison de la série animée Invincible a enfin une période de sortie.

Tl;dr Invincible, la série phare d’Amazon Prime Video, prépare sa quatrième saison.

La série pourrait présenter une nouvelle intrigue avec le personnage de Darkblood.

Thragg, l’empereur des Viltrumites, a été casté pour la prochaine saison.

La quatrième saison de Invincible en préparation

La série d’animation basée sur l’ancienne bande dessinée d’Image Comic, Invincible, a su conquérir le cœur des téléspectateurs sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Après une troisième saison sanglante et riche en rebondissements, les fans attendent avec impatience de découvrir la suite des aventures de Mark Grayson, le fils d’Omni-Man. Amazon a récemment partagé des informations concernant la sortie de la quatrième saison.

Des nouveautés à prévoir

Alors que les fans se remettent à peine du final explosif de la troisième saison, Invincible a tenu à rassurer son public. En effet, la série a annoncé sur les réseaux sociaux que la quatrième saison devrait arriver en 2026. Même si cette date n’est pas définitive, elle indique que les créateurs souhaitent éviter les longues pauses entre les saisons, comme celle qui a séparé les deux premières saisons. De plus, il a été précisé que le doublage vocal est terminé. Une nouvelle intrigue impliquant le personnage de Darkblood pourrait également voir le jour.

Thragg, un nouveau personnage-clé

Les fans de la bande dessinée originale seront ravis d’apprendre que Thragg, l’empereur des Viltrumites, fera partie de la prochaine saison. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Thragg est un personnage central de l’intrigue. Si le nom de l’acteur qui prêtera sa voix à Thragg n’a pas encore été révélé, Robert Kirkman, le créateur de la série, a confirmé qu’il a été casté et que l’acteur choisi est exceptionnel.

La quatrième saison d’Invincible promet donc de nombreuses surprises et de nouveaux défis pour Mark Grayson et les autres héros. Il ne reste plus qu’à attendre patiemment 2026 pour découvrir tout cela.