Dans cette bande dessinée Marvel, les deux plus grands ennemis de Spider-Man fusionnent

Découvrez le fabuleux comic Marvel qui a réuni deux des plus redoutables adversaires de Spider-Man.

Kraven’s Last Hunt est une histoire emblématique de Spider-Man, où Kraven tente de prouver sa supériorité en « tuant » Spider-Man.

La mini-série Spider-Man: Life Story a fusionné les personnages de Venom et Kraven.

Des hauts et des bas pour la franchise Spider-Man de Sony Pictures

La franchise Spider-Man de Sony Pictures a connu une trajectoire tumultueuse. En 2018, elle a démarré sur les chapeaux de roues avec le succès inattendu de « Venom ». Cependant, elle semble avoir atteint son point culminant avec l’accueil désastreux réservé à « Kraven The Hunter ».

Spider-Man possède certains des meilleurs méchants de Marvel Comics. Cependant, les transformer en personnages indépendants au lieu de simples antagonistes n’a pas réussi à captiver le public.

Kraven’s Last Hunt : une histoire emblématique de Spider-Man

Publiée en 1987, « Kraven’s Last Hunt » est une histoire de Spider-Man en six parties qui a marqué les esprits. Kraven, ressentant son âge et n’ayant toujours pas réussi à vaincre Spider-Man, décide d’utiliser une arme à feu pour la première fois. Après avoir piégé Spider-Man, l’avoir abattu et l’avoir enterré, Kraven décide de revêtir le costume de Spider-Man et de combattre lui-même les criminels. Il est convaincu que sa victoire ne sera complète qu’en se montrant un meilleur Spider-Man.

La fusion de Venom et Kraven dans Spider-Man: Life Story

La mini-série « Spider-Man: Life Story » a tenté une approche novatrice en fusionnant les personnages de Venom et Kraven. Après que Peter Parker se soit débarrassé du symbiote, il est attaqué, abattu et enterré par Kraven. Le symbiote, sentant Peter en danger, s’échappe de sa cage et fusionne à nouveau avec lui, lui donnant la force de s’échapper de sa tombe.

Une fois libéré, Peter/Venom traque Kraven et se prépare à le tuer. C’est alors que Mary Jane apparaît, brandissant une arme sonique capable de désactiver le symbiote. Après avoir tiré, Peter est définitivement libéré de Venom, mais l’extraterrestre n’est pas vaincu.

Au final, la saga Spider-Man de Sony Pictures est un mélange de succès et d’échecs, avec des tentatives audacieuses pour exploiter l’univers des personnages, mais pas toujours avec le succès escompté.