Comment Kraven le Chasseur peut encore être le méchant dans un film Spider-Man

Comment Kraven le Chasseur peut encore se révéler être un antagoniste redoutable dans un film de Spider-Man

Tl;dr Le film « Kraven le Chasseur » n’a pas atteint les chiffres du box-office prévus.

Plusieurs possibilités sont envisagées pour le retour du personnage dans l’univers de Spider-Man.

Une potentielle rivalité pour l’honneur avec Spider-Man pourrait se profiler.

Une déception au box-office

Après avoir pris les rênes des spin-offs de l’univers Spider-Man, Sony a cherché à donner une nouvelle dimension à ses protagonistes. Des méchants comme Venom et Morbius sont devenus des anti-héros après leur film solo. Kraven le Chasseur n’a pas dérogé à la règle. Néanmoins, malgré ces efforts, le film n’a pas réussi à dépasser au box-office les chiffres de ses prédécesseurs. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour le personnage de Kraven ?

Un avenir incertain pour Kraven

Kraven est considéré comme l’un des plus grands méchants de l’univers Spider-Man. Avec l’annonce du quatrième film du héros, la question se pose : Kraven sera-t-il définitivement écarté, sans aucune chance de revenir affronter l’homme-araignée ? Sony semble se concentrer sur le prochain film Spider-Man, et la fin de Kraven le Chasseur a ouvert des portes. Cependant, comment rendre le personnage détestable comme dans ses histoires originales après l’avoir présenté comme un personnage fondamentalement bon et sympathique ?

Attention : spoilers ci-dessous pour Kraven le Chasseur

Quel futur pour Kraven dans l’univers Marvel ?

La présence de Kraven dans l’univers cinématographique Marvel offre plusieurs opportunités pour le personnage de rencontrer Spider-Man. Mais il est important de se rappeler que toute l’histoire originale de Kraven le Chasseur est centrée sur son obsession pour le héros. Pourtant, l’adaptation cinématographique l’a placé non pas en tant que chasseur d’animaux, mais de criminels. Cela rend difficile l’exploitation de sa mentalité de prédateur pour faire de lui un méchant.

Une autre raison est Venom. Les scènes post-génériques du troisième film Spider-Man ont révélé l’intérêt de la créature pour Peter. Cela donne à Kraven l’occasion de poursuivre cette variante du héros. Enfin, une grande opportunité s’ouvre avec un plan que Sony a en tête depuis un certain temps : les Sinister Six. Avec l’introduction de Kraven et de Morbius, ce groupe de méchants est prêt à s’attaquer à Peter.

Enfin, une rivalité inévitable pour l’honneur pourrait se profiler. Kraven, chasseur de naissance, pourrait estimer nécessaire de vaincre Spider-Man, presque comme un « rite de passage ». La fin de Kraven le Chasseur a clairement établi son inimitié avec son frère Dmitri, qui devient le Caméléon. Cela ouvre une intrigue prometteuse, avec l’introduction potentielle de personnages comme Miles Warren, le Jackal.

La vérité est qu’il n’y a pas de point dans une suite du film Spider-Man sans l’un de ses principaux méchants, qui vient d’être introduit sur grand écran. L’absence de Peter dans Kraven le Chasseur a contraint Kraven à devenir un anti-héros, mais ce n’est pas son essence. Le fait est qu’au moins, il a une bonne chance de rejoindre l’équipe des méchants iconiques et préférés comme le Bouffon Vert et le Docteur Octopus.