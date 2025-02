Ce que Spider-Man peut apprendre d’Invincible : une leçon de super-héroïsme

Ce que Your Friendly Neighborhood Spider-Man pourrait apprendre d'Invincible pour devenir un super-héros encore plus accompli.

Tl;dr « Invincible » est une série compétitive grâce à son personnage principal.

« Your Friendly Neighborhood Spider-Man » est critiqué pour sa représentation de Peter Parker.

La troisième saison d' »Invincible » met en avant les luttes internes du héros.

« Invincible » et « Your Friendly Neighborhood Spider-Man » : le duel des séries

La troisième saison d’« Invincible » arrive sur Prime Video, en même temps que la première saison de « Your Friendly Neighborhood Spider-Man » sur Disney+. La question se pose alors : « Invincible » conserve-t-elle son statut de « meilleure série de super-héros de l’univers » face à cette nouvelle concurrente ? J’oserais dire que oui, et cela tient essentiellement à la manière dont « Invincible » construit son personnage principal, Mark Grayson (interprété par Steven Yeun).

Les héros et leurs luttes internes

La comparaison entre ces deux séries est pertinente, car « Invincible », à la fois dans la série et dans le comic original de Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley, pourrait être décrite comme un mélange de Spider-Man et « Dragon Ball ». Bien que Peter Parker n’ait pas un guerrier extraterrestre pour père, lui et Mark Grayson présentent de nombreuses similitudes. Comme Peter, Mark est un jeune homme qui acquiert des super-pouvoirs mais réalise que « être un super-héros n’est pas aussi amusant qu’il n’y paraît ». Il doit constamment faire le poids entre sa vie personnelle et sa carrière, il n’y a pas de solution facile pour sauver le monde, et les aléas et les fardeaux de la vie le font souvent craquer – mais jamais céder. Après tout, il est Invincible.

La représentation controversée de Spider-Man

« Your Friendly Neighborhood Spider-Man » s’inspire du Marvel Cinematic Universe, avec un Peter Parker calqué sur celui de Tom Holland (bien qu’il soit doublé par Hudson Thames). Ces films, confrontés à l’introduction tardive de Spider-Man après la formation des Avengers, ont fait de lui un personnage naïf et sincère pour le contraster avec les super-héros adultes.

Le problème est que ce Spider-Man est trop sympathique. Il est jovial, presque timide, avec une patience infinie et sans véritables défauts mis à part la classique tendance de Spidey à être en retard et à mentir maladroitement. Cette représentation édulcorée de Peter atténue les aspérités du personnage ; son attitude est trop mature et gentille pour un adolescent, alors que Peter a toujours été intrigant en raison de ses défauts et imperfections.

La troisième saison d' »Invincible » : un héros confronté à ses démons

Dans la troisième saison d' »Invincible », les défis ne manquent pas pour Mark. Il découvre que Cecil emploie certains des méchants que lui-même a mis derrière les barreaux. Mark confronte Cecil, et aucun des deux ne cède, alors Cecil active une puce sonique que le GDA a chirurgicalement implantée dans l’oreille de Mark comme une « mesure de sécurité ». C’est une expérience douloureuse et horrifiante pour Mark – mais face à la façon dont il déchire les « Reanimen » du GDA et menace ensuite de tuer Cecil lui-même, on comprend pourquoi Cecil a peur de lui.

« Invincible » est diffusé sur Prime Video, avec de nouveaux épisodes tous les jeudis. « Your Friendly Neighborhood Spider-Man » est diffusé sur Disney+.