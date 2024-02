L’Apple Vision Pro propose désormais une application TikTok native

Ce téléchargement est idéal pour les préadolescents qui disposent d'un revenu important à dépenser.

Tl;dr L’Apple Vision Pro accueille l’application native TikTok.

Des fonctionnalités uniques exploitées par le casque renommé d’Apple.

Une expérience de contenu plus immersive promet TikTok.

L’Apple Vision Pro, malgré son prix élevé, pourrait ne pas être accessible au public principal de TikTok.

Le TikTok débarque sur l’Apple Vision Pro

Il y a seulement deux semaines que l’Apple Vision Pro a été lancée officiellement, et déjà, les applications affluent. Parmi elles, TikTok, jusqu’alors absent, est désormais disponible sur la plateforme. Toutefois, ce n’est pas simplement une redite de l’application sur iPad ; elle revêt des fonctionnalités inédites exploitant le potentiel du “casque hautement apprécié mais coûteusement prohibitif de la marque à la pomme”.

Une expérience utilisateur repensée

L’interface a été repensée pour offrir une expérience de visionnage ininterrompue : la barre de navigation et le bouton “J’aime” ont été entièrement déplacés hors de l’écran. De plus, la section des commentaires et les profils des créateurs apparaissent désormais comme des extensions au fil d’actualité, rendant l’expérience utilisateur plus immersive.

Intégration avec l’environnement immersif de la Vision Pro

Cette nouvelle application TikTok tire parti des environnements immersifs proposés par le Vision Pro. Les utilisateurs peuvent ainsi visionner les vidéos courtes de l’application dans des décors variés, comme “sur la Lune ou entourés de la luxuriante flore du Yosemite”.

Une nouvelle fonctionnalité : Shared Space

L’application TikTok sur Vision Pro intègre également la fonctionnalité “Shared Space”. Elle permet à l’application de rester dans votre champ de vision périphérique pendant que vous travaillez sur autre chose. Une spécificité appréciable : chaque fois que vous mettez le casque, l’application restera à la même place.

Il est à noter que toutes ces nouvelles fonctionnalités semblent principalement destinées aux consommateurs de contenu, et non aux créateurs. TikTok n’a pas encore émis de précisions à ce sujet.

L’avis de la rédaction