Des chansons de Taylor Swift et d’Universal Music disparaissent de TikTok

Suite à un échec lors des négociations, l'entreprise a tenu sa promesse.

Tl;dr Universal Music Group retire les catalogues de ses artistes de TikTok.

La musique UMG dans les vidéos TikTok sera désormais muette.

Universal accuse TikTok de ne pas payer suffisamment pour ses artistes.

TikTok rétorque en affirmant son rôle promotionnel pour les artistes.

Le désaccord musical

Il semble que le monde de la musique numérique est en émoi, en particulier entre Universal Music Group (UMG) et l’application de partage de vidéos TikTok. Après avoir menacé de le faire, UMG a commencé à retirer les catalogues de ses artistes, notamment des célébrités comme Taylor Swift, Drake, Billie Eilish et The Weeknd.

Le silence musical dans TikTok

De plus, toute musique UMG présente dans les vidéos TikTok sera désormais muette, ce qui forcera les créateurs à remplacer ces morceaux par des options provenant d’autres maisons de disques. Un vrai défi pour les nombreux tiktokeurs qui ont fait des “lip-sync videos” leur spécialité.

Le conflit financier

Universal argue du fait que TikTok souhaite payer une “fraction” du tarif payé par d’autres sites de médias sociaux. Dans une déclaration, UMG déclare : “TikTok a tenté de nous intimider pour que nous acceptions un accord valant moins que le précédent, bien en dessous de la valeur marchande équitable et qui ne reflète pas leur croissance exponentielle.”

En réponse à ces accusations, TikTok insiste sur son rôle en tant qu’outil de marketing précieux pour les artistes et les éditeurs. “Malgré la fausse narrative et la rhétorique d’Universal, le fait est qu’ils ont choisi de se passer du puissant soutien d’une plateforme de plus d’un milliard d’utilisateurs qui sert de véhicule promotionnel et de découverte gratuit pour leurs talents.”