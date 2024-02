TikTok explose, mais YouTube reste la plateforme sociale dominante

Dans une enquête du Pew Research Center, 5 733 Américains ont été sondés en milieu d'année 2023.

Tl;dr YouTube et Facebook gardent leur statut dominant parmi les adultes américains.

TikTok est la plateforme à la croissance la plus rapide.

Instagram est troisième, suivi de Pinterest, LinkedIn, WhatsApp et Snapchat.

Des disparités existent entre les différents groupes d’âge concernant l’utilisation des plateformes.

Les géants de la toile toujours au sommet

Selon une récente étude du Pew Research Center, YouTube et Facebook restent les plateformes préférées des adultes américains. Avec 83% d’utilisateurs pour YouTube et 68% pour Facebook, ces deux plateformes se démarquent par leur popularité trans-générationnelle.

L’ascension fulgurante de TikTok

Cependant, la star montante du monde des médias sociaux reste TikTok. L’étude révèle que plus d’un tiers des adultes américains disent maintenant utiliser l’application, ce qui représente une progression de 12 points sur deux ans : une croissance sans précédent.

Disparités importantes entre les groupes d’âge

La répartition des utilisateurs entre les différentes plateformes varie fortement en fonction de l’âge. Tandis que “93% des 18 à 29 ans déclarent utiliser YouTube”, ils ne sont que 60% chez les plus de 65 ans. Facebook, quant à lui, connaît une chute de participations de seulement 9% entre ces deux groupes d’âge. Des disparités similaires peuvent être observées pour Instagram et Snapchat, qui sont très populaires parmi les jeunes, mais moins utilisés par les plus âgés.

Répartition des utilisateurs selon les plateformes

Selon l’étude, Instagram est utilisé par 47% des adultes, Pinterest (35%), LinkedIn (30%), WhatsApp (29%) et Snapchat (27%). D’autre part, X et Reddit se situent tous deux à 22%, bien que l’audience de X ait légèrement diminué suite à son changement de nom depuis Twitter.