Comment utiliser TikTok sans créer de compte

TikTok est une plateforme media extrêmement populaire. Pour autant, vous pourriez ne pas vouloir y créer un compte. Il est tout fait possible de naviguer sur TikTok sans compte. Voici comment procéder.

TikTok est une plateforme d’hébergement de vidéos courtes qui permet aux utilisateurs de partager du contenu durant entre trois secondes et dix minutes. Au niveau mondial, c’est la sixième plateforme media la plus populaire, avec environ un milliard d’utilisateurs actifs mensuels et plus d’un million de vidéos regardées chaque jour. Pour une plateforme qui n’est arrivée sur la scène qu’à la fin de l’année 2016, ce sont des chiffres très impressionnants, d’autant plus quand on sait que des géants sociaux comme Instagram et WhatsApp ont adopté certaines fonctionnalités de cette plateforme.

De nombreuses personnes veulent participer sans pour autant créer de compte. Peut-être vous inquiétez-vous d’y devenir accro ou peut-être souhaitez-vous simplement faire profil bas – TikTok est principalement utilisé par les jeunes, certaines personnes plus âgées pourraient se sentir mal à l’aise. Quelle que soit votre motivation, la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez explorer TikTok sans créer de compte.

Regarder du contenu personnaliser sur TikTok de manière anonyme, sans besoin de s’enregistrer, est très simple. Il y a trois moyens d’y arriver, et la première consiste à passer par le site officiel de TikTok et utiliser la fonctionnalité Invité de la plateforme. Pour ce faire :

Saisissez tiktok.com dans la barre de recherche de votre navigateur préféré. Si vous utilisez un smartphone, utilisez la version desktop du site. Sur la page, refusez les invitations à créer un compte ou vous connecter. Tapotez l’icône Naviguer en tant qu’Invité dans la fenêtre qui apparaît vous demandant de créer un compte.

TikTok vous recommande des vidéos selon votre pays ou votre région. Cependant, vous pouvez rechercher et regarder les vidéos de votre choix. Votre historique de visionnage est aussi enregistré. Ainsi, la prochaine fois que vous utiliserez le site en tant qu’invité, la plateforme utilisera cet historique pour vous proposer des vidéos que vous pourriez juger intéressantes. De plus, TikTok permet aux invités de réclamer leurs données d’utilisation ou les faire effacer.

YouTube est une autre possibilité pour regarder des vidéos TikTok sans créer de compte. Plusieurs chaînes YouTube publient les tendances de TikTok et permettent aux utilisateurs de regarder sans compte.

Avez-vous un créateur ou un hashtag que vous aimez beaucoup suivre sur TikTok sans créer de compte ? Il y a deux options pour ce faire : utiliser le site officiel de TikTok sur votre PC ou mobile ou naviguer en tant qu’invité. Pour utiliser la barre de recherche de TikTok sans compte, allez sur tiktok.com via votre navigateur sur votre PC ou mobile (version desktop). Vous trouverez une barre de recherche en haut de la page. Utilisez-la pour retrouver des comptes en particulier. Cette méthode ne permet pas d’accéder aux filtres de recherche Top et Vidéo. Vous ne verrez que les noms d’utilisateurs qui répondent à votre requête.

L’autre méthode pour utiliser la recherche de manière anonyme est d’installer l’app TikTok et d’utiliser le mode Naviguer en tant qu’invité. Ce faisant, vous pourrez réaliser vos recherches anonymement. Cependant, il y a certains inconvénients à utiliser TikTok sans compte. Les invités ne peuvent créer de profil ou publier de vidéos sur la plateforme. Ils ne peuvent aimer, partager ou commenter du contenu, regarder des vidéos en direct pendant plus de vingt secondes ni envoyer des messages directs aux créateurs. Bien sûr, vous pouvez toujours créer un compte ou accéder à un profil existant quand vous le voulez pour profiter des avantages réservés aux utilisateurs identifiés.