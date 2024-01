Les épisodes de The Sopranos en 25 secondes sur TikTok

Le compte TikTok de The Sopranos publie des résumés des épisodes en 25 secondes pour célébrer le 25ème anniversaire de la série télévisée .

The Sopranos : des épisodes réduits à 25 secondes sur TikTok

Pour célébrer le 25ème anniversaire de la série culte The Sopranos, le compte TikTok officiel de la série télévisée a décidé de publier des résumés de 25 secondes de chaque épisode. Le drame criminel, qui suit la vie de Tony Soprano, un mafieux italien jonglant entre sa vie de criminel et sa vie de famille, a su maintenir sa popularité grâce à ses performances et son écriture remarquables.

A toast to 25 years of la famiglia. #Sopranos25 pic.twitter.com/lSzV8fPmgx — HBO (@HBO) January 8, 2024

Une nouvelle manière de redécouvrir la série

Au moment de la rédaction de cet article, les résumés vont jusqu’à la saison 2 de la série télévisée The Sopranos, avec de nouveaux épisodes publiés régulièrement jusqu’au 10 janvier prochain, date à laquelle le drame criminel été diffusé pour la première fois il y a 25 ans.

L’influence indéniable de The Sopranos

The Sopranos a eu une influence majeure sur de nombreux shows télévisés, notamment ceux basés sur des crimes comme Breaking Bad et Ozark. La série est devenue mémorable pour ses rebondissements majeurs et ses archétypes de personnages classiques.

Regarder The Sopranos en format court : une expérience à double tranchant

Malgré le format court de ces résumés, ils pourraient attirer de nouveaux spectateurs à regarder The Sopranos en intégralité. Cependant, réduire chaque épisode à 25 secondes peut nuire à la complexité de la série, en gâchant certains événements clés en peu de temps.