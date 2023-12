YouTube permet désormais aux créateurs de mettre en pause les commentaires sur leurs vidéos

La mise en place est désormais effective pour tous les créateurs. Quels changements cela va-t-il apporter pour vous ?

YouTube, la plateforme de partage de vidéos, a annoncé un renforcement de ses outils de contrôle des commentaires pour ses créateurs. Dans un espace souvent sujet à la polémique et à l’animosité, cette avancée se présente comme une solution équilibrée.

L’ajout le plus notable est l’option “Pause”. Cette fonctionnalité permet de stopper l’ajout de commentaires tout en conservant la visibilité des réponses existantes. Ainsi, les créateurs peuvent se concentrer sur d’autres tâches, telles que la création de nouvelles vidéos, sans se soucier des commentaires en attente de modération. Cette nouveauté éloigne la menace d’une accumulation de commentaires négatifs et inappropriés, soulageant ainsi les créateurs.

say hello to a new moderation setting for your channel: pause comments ⏸️

in addition to "on" and "off," you can now "pause" comments. existing comments will remain visible, new comments will be disabled, giving you more flexibility and control 🌟 more → https://t.co/wNAspRiR4s pic.twitter.com/AY9MWQDsvw

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) December 7, 2023