Substack s’équipe d’outils vidéo pour rivaliser avec Patreon et YouTube

Désormais, les créateurs ont la possibilité de mettre en ligne des vidéos avec des péages flexibles. Est-ce que cela changerait le mode de consommation des contenus vidéos à votre avis ?

Tl;dr Substack concurrence YouTube et Patreon, en lançant de nouvelles capacités vidéo.

Les créateurs de contenu peuvent désormais utiliser des paywalls personnalisables pour leurs vidéos.

Un nouvel outil d’IA génère automatiquement des transcriptions de chaque vidéo.

La plateforme permet la création de clips personnalisés issus de n’importe quelle vidéo.

Substack vise la concurrence avec YouTube et Patreon

Substack, la plateforme de contenu, fait concurrence à YouTube et Patreon, en annonçant une série de nouvelles capacités vidéo.

Nouveautés pour les créateurs de contenu

Un atout principal pour les créateurs de contenu est l’option de téléchargement direct, qui est désormais facilement accessible via le tableau de bord. Cela contraste nettement avec l’ancienne contrainte qui obligeait à importer les vidéos sur YouTube puis à les intégrer via un lien sur Substack. De plus, la plateforme offre des paywalls personnalisables, offrant ainsi la même flexibilité aux utilisateurs vidéo qu’aux non-vidéo. Les créateurs peuvent choisir quelle portion de leur vidéo est disponible gratuitement, et mettre le reste derrière un paywall.

Un outil d’IA pour les transcriptions et une facilité de partage

Un nouvel outil d’IA sur la plateforme génère des transcriptions pour chaque vidéo téléchargée. Les amateurs de lecture pourront ainsi suivre le contenu plus facilement. En outre, les spectateurs peuvent cliquer n’importe où sur la transcription pour accéder à cette section de la vidéo.

Substack a aussi repensé le partage de vidéos. Les spectateurs peuvent créer des clips personnalisés à partir de n’importe quelle vidéo, et partager un lien avec une image de marque incluant le logo et l’URL du créateur.

Une réduction considérable des contraintes

Substack déclare dans un billet de blog que ces nouveaux outils font en sorte que “la friction pour démarrer une entreprise basée sur la vidéo a été réduite à presque zéro”. Cela est célébré avec le lancement de plusieurs nouvelles émissions vidéo exclusives.