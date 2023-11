Le YouTuber JerryRigEverything accuse Casetify de plagier ses designs

Il se pourrait bien qu'il soit sur la piste de quelque chose. Que pourra-t-il découvrir par la suite ?

Une intrigue juridique assez inhabituelle a émergé dans l’industrie des coques de téléphone. Casetify, une entreprise basée à Hong Kong, est sur la sellette. D’après JerryRigEverything et dbrand, deux chaînes populaires sur YouTube, elle aurait plagié le design de certains de leurs produits.

Instead, they stole this X-Ray design from @iFixit and seemingly tried to sweep it under the rug during yesterday’s chaos. (4/4) pic.twitter.com/0RgKUkZpq2

— dbrand (@dbrand) November 24, 2023