Diablo IV et d'autres jeux Blizzard victimes d'une grosse attaque DDoS ce dimanche. De quoi faire râler et relancer les défenseurs d'un jeu accessible hors-ligne.

Si vous avez joué à Diablo IV ce week-end, vous êtes peut-être tombé(e) au moment où les serveurs de Blizzard étaient la cible d’une attaque DDoS d’envergure, empêchant ces derniers de fonctionner correctement et de permettre aux joueurs de profiter de leur jeu du moment.

Ce week-end, ce dimanche, plus particulièrement, quelqu’un avait décidé que les fans de Blizzard ne pourraient pas jouer, ou pas dans de bonnes conditions tout du moins. Le service en ligne Battle.net du studio a en effet était la cible d’une attaque DDoS, rendant très difficile, voire impossible, de jouer à Diablo IV, World of Warcraft et d’autres jeux Blizzard avant que l’entreprise ne résolve le problème. “Nous continuons de suivre de près une attaque DDoS qui affecte les connexions et la latence à nos jeux”, déclarait le compte du support client de Blizzard sur Twitter après avoir informé que les équipes enquêtaient sur un problème d’authentification.

[#Bnet] The DDOS attacks that we were monitoring have ended. If you are still unable to log in try https://t.co/NY39q2slWo — Blizzard CS – The Americas (@BlizzardCS) June 25, 2023

De quoi faire râler et relancer les défenseurs d’un jeu accessible hors-ligne

Une demi-journée plus tard, le problème n’était malheureusement toujours pas résolu : “Nous subissons actuellement une attaque DDoS, laquelle peut entraîner des problèmes de latence élevée et des déconnexions chez certains joueurs”, pouvait-on notamment lire dans une notification qui apparaît au moment de lancer Battle.net sur PC. “Nous travaillons activement à régler la situation.” Si l’on tentait de se connecter à Diablo IV, par exemple, dans le meilleur des cas, il était possible de se jouer brièvement avant d’être déconnecté. Sur Reddit, certains joueurs n’ont pas pu jouer pendant 10 à 12 heures.

Voilà en tous les cas un incident qui devrait donner du grain à moudre pour les défenseurs d’un Diablo IV qui pourrait être jouable hors-ligne.