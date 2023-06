Diablo IV réalise 666 millions de dollars de ventes en cinq jours

Un nouveau record historique pour Blizzard Entertainment avec Diablo IV.

Après être devenu le jeu de Blizzard Entertainment qui s’est le plus vite vendu de tous les temps, Diablo IV est également le hack’n slash le plus vendu de l’histoire de l’éditeur américain lors de sa semaine de lancement, l’équivalent au box-office de la plus grosse semaine d’ouverture de l’année. Il est d’ores et déjà précisé que ce lancement historique ne marque que le début d’un jeu en live-service captivant avec des saisons qui commenceront le mois prochain et des extensions prévues pour les années à venir.

With over 276 million hours spent in #DiabloIV already, it’s been one Hell of a launch.

This is only the beginning 🔥 pic.twitter.com/D1OCWZ8BrZ

