Diablo IV : la vente la plus rapide de tous les temps pour Blizzard Entertainment

Après quatre jours d'accès anticipé, les joueurs ont déjà profité de Diablo IV sur consoles et PC pendant plus de 93 millions d'heures.

Disponible dès maintenant sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Battle.net, Diablo IV est le jeu de Blizzard Entertainment qui s’est le plus rapidement vendu de tous les temps, avec notamment des ventes unitaires de pré-lancement les plus élevées jamais enregistrées par l’éditeur américain.

The fires of Hell burn bright 🔥#DiabloIV is the fastest selling Blizzard game of all-time. pic.twitter.com/L4pdjVnWFE — Diablo (@Diablo) June 6, 2023

Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment, a déclaré :

Notre vision est de créer des expériences légendaires à partager, et Diablo IV est une incroyable concrétisation de cette aspiration. Avec un gameplay hautement personnalisable, une histoire captivante et de nombreuses options sur la façon de s’engager dans le monde, cette représentation magistrale de l’univers Diablo est un exemple exceptionnel de ce que nos talentueuses équipes de développement sont capables de faire. Que vous soyez un vétéran de la série ou que vous plongiez dans Sanctuaire pour la première fois, nous souhaitons la bienvenue aux joueurs pour la sortie de Diablo IV dans le monde entier.

Le trailer de lancement de Diablo IV

Plus de 50 ans après les événements de Diablo III : Reaper of Souls, Diablo IV s’ouvre sur l’invocation de Lilith, la Fille de la Haine, de retour dans le royaume mortel de Sanctuaire. Les terres sont infestées de créatures horribles, et seules les âmes les plus courageuses pourront s’opposer à la menace du chaos. Les joueurs peuvent personnaliser leur expérience de jeu dans les directions qui leur conviennent, en expérimentant les arbres de compétences pour mettre en valeur des sorts et des capacités complémentaires alors qu’ils se battent pour rendre Sanctuaire à ses citoyens.

Rod Fergusson, directeur général de la licence Diablo chez Blizzard Entertainment, a ajouté :

Ce moment est le fruit d’années de préparation pour notre équipe. Nous sommes extrêmement fiers d’offrir aux joueurs l’histoire la plus riche jamais racontée dans un jeu Diablo. Les joueurs disposent d’un éventail de choix, notamment la personnalisation du personnage, l’équipement de compétences customisées pour combattre d’horribles démons, ou la collecte de butin légendaire pour soutenir votre style de jeu tout en en découvrant de nouveaux. Depuis que Diablo IV a été annoncé pour la première fois en 2019, le soutien de millions de joueurs à travers le monde nous a poussés vers cette sortie de notre vision sombre de Sanctuaire.