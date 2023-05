Blizzard Entertainment va revenir à l’Anaheim Convention Center pour la BlizzCon 2023

L'édition 2023 de la célèbre convention de l’éditeur américain Blizzard Entertainment sera de nouveau un événement physique.

Annulée en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19 puis remplacée par la BlizzConline en 2021, version numérique de l’événement dédié aux jeux de Blizzard Entertainment, avant d’être encore annulée en 2022, la BlizzCon prépare son retour en présentiel pour son édition 2023 et se tiendra officiellement du 3 au 4 novembre prochain au Convention Center d’Anaheim, la plus grande ville du comté d’Orange dans l’État de Californie aux États-Unis.

Blizzard Entertainment a déclaré :

Les joueurs et joueuses sont la clé de la réussite de la BlizzCon, un lieu où nos jeux permettent de se rencontrer et se lier d’amitié. Que vous veniez pour retrouver des amis que vous ne croisez qu’en ligne, vivre des moments épiques autour des jeux que nous aimons, parcourir les allées du Convention Center ou découvrir les prochaines nouveautés, la BlizzCon est faite pour vous. C’est la communauté elle-même qui rend cet évènement si spécial et nous avons hâte de vous y retrouver. Nous vous fournirons plus de détails sur la convention le mois prochain, notamment au sujet de la billetterie, des concours de cosplay et plus encore. Pour les personnes souhaitant réserver un hébergement sans tarder, nos hôtels sont désormais disponibles. Que vous participiez en personne ou en ligne, nous avons hâte de partager le fruit de notre travail et de célébrer ensemble cet évènement. Nous aussi, nous comptons les jours !