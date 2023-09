Le lancement de l'intelligence artificielle Gemini de Google serait imminent. Voilà qui pourrait chambouler tout le payage de l'IA.

Google avait révélé son futur système d’IA Gemini durant la Google I/O 2023 et jusqu’à présent, le géant américain mise énormément sur ses capacités d’IA générative. Selon certaines déclarations, Gemini surpasserait ChatGPT, qui est devenu l’un des outils d’IA générative les plus populaires de la planète. Aujourd’hui, des rapports laissent entendre que la firme de Mountain View se préparerait à lancer son modèle IA dans le grand bain.

L’information provient de The Information. Google aurait donné à un petit nombre d’entreprises un accès à son système d’IA Gemini. The Information cite des sources “proches du dossier” et le site a un très bon passif sur ce genre de situations. Gemini doit venir concurrencer directement le modèle GPT-4, qui est actuellement le système IA conversationnel le plus puissant d’OpenAI. GPT-4 est à la base de nombreux systèmes d’IA, dont ChatGPT Plus et même le chat IA Bing de Microsoft. Et grâce à la popularité de ChatGPT, les attentes sont extrêmement élevées en ce qui concerne la sortie de Gemini.

Si Gemini ne rencontre pas le succès escompté, Google ne mènera pas la danse sur le monde de l’IA conversationnelle, une situation qui ne devrait, évidemment, pas plaire au géant américain. La bonne nouvelle, pour le grand public, avec la sortie de Gemini, est que cela amènera davantage de concurrence dans ce très vaste monde de l’IA. Alors certes, il y a déjà Claude 2, qui tient la dragée haute à ChatGPT, mais ce dernier reste le plus connu des systèmes d’IA conversationnelle et générative.

Si Google Gemini parvient à s’approcher de ces deux cadors, et mieux encore, à surpasser l’efficacité et le succès de ChatGPT, ce serait un chamboulement majeur dans le paysage de l’IA. Cela déclenchera aussi une réponse d’OpenAI, évidemment. Un cercle vertueux qui poussera les développeurs d’IA à aller toujours plus loin.

Google est aussi en très bonne position pour étendre son IA Gemini dans d’autres branches de ses activités, comme son système d’exploitation mobile Android, ChromeOS ou quoi que ce soit d’autre qui aurait du sens pour le géant.