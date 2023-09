Le logo Android se refait une beauté et s'offre un nouveau bugdroid 3D. De nombreuses nouvelles fonctionnalités arrivent aussi ce trimestre.

Android 14 approche rapidement, mais avant que Google ne sorte publiquement cette nouvelle version majeure de son système d’exploitation mobile sur ses derniers appareils Pixel en date, la firme de Mountain View a dévoilé un nouveau logo Android.

Dans un post de blog, le responsable de la marque auprès des consommateurs, Jason Fournier, écrit que l’entreprise voulait que le bugdroid “paraisse aussi dynamique qu’Android lui-même”. En améliorant ainsi tout l’aspect de la mascotte, l’objectif est de faire en sorte que le bugdroit soit plus semblable entre les deux environnements que sont le monde réel et le monde numérique. Les nouveaux bugdroid et logo commenceront à apparaître sur les appareils Android et ailleurs plus tard cette année.

Avec ces changements, Google a aussi révélé le détail des nouvelles fonctionnalités Android du trimestre. La principale est un nouveau widget baptisé “Assistant At a Glance”. L’objectif de ce dernier est de proposer des informations utiles comme les alertes météo, rappels d’événements et mises à jour pour vos voyages. Comme son nom l’indique, le widget utilise l’IA pour récupérer tous ces détails.

Il y a aussi une fonctionnalité d’accessibilité très prometteuse qui arrive, “Image Q&A on Lookout”. Elle permettra d’utiliser des commandes vocales ou de saisir des questions pour obtenir des détails sur les descriptions audio générées par IA pour le contenu visuel. Google a pensé et conçu cette fonctionnalité pour les personnes souffrant de problèmes de vue.

Il sera aussi bien possible d’ajouter des cartes avec des codes barres et autres QR Codes dans Google Wallet pour vous les avoir toujours à portée de main. Une option d’ajout de l’activité Fitbit/Google Fit et des données de sommeil dans les routines personnelles sera aussi proposée pour vous permettre de garder un œil facilement sur vos objectifs santé et bien-être. Par ailleurs, Google a redessiné son app Personal Safety pour la rendre plus simple d’utilisation dans le partage de la localisation en direct, l’enregistrement de ce qui entoure l’utilisateur et l’appel aux urgences.

Enfin, il y a aussi une mise à jour d’Android Auto. Le support de Webex et Zoom arrive bientôt. Vous pourrez rejoindre des conférences via l’audio et voir vos prochaines réunions sur l’écran de votre voiture. Plusieurs constructeurs automobiles intègrent déjà de telles apps dans leur système d’infodivertissement, mais la prise en charge native dans Android Auto aidera à démocratiser la chose.

Comme toujours, ces fonctionnalités seront déployées de manière graduelle. Les premières commencent à arriver sur les Pixel 5, 5a et 4a dès aujourd’hui. Elles arriveront sur les Pixel 6 et 7 ainsi que le Pixel Fold dans les prochaines semaines. Et vous les retrouverez très certainement déjà sur les prochains Pixel que Google devrait officialiser le mois prochain.