YouTube Music personnalise les pochettes d’album pour son Recap 2023

Pour la première fois, il est désormais possible de consulter vos statistiques d'écoute directement sur l'application principale de YouTube. Et vous, avez-vous déjà jeté un œil à vos propres statistiques ?

Tl;dr YouTube Music lance la fonctionnalité “Recap” pour partager des statistiques musicales.

Peut afficher les meilleurs artistes, chansons, humeurs, genres de 2023.

Possibilité d’ajouter une pochette d’album personnalisée.

Les photos de Google Photos peuvent être utilisées pour personnaliser un résumé visuel.

YouTube Music sort Recap, pour faire le bilan musical de l’année

C’est désormais l’heure pour les utilisateurs de YouTube Music de partager leurs statistiques d’écoute de l’année, à l’instar de leurs pair.es utilisant Spotify ou Apple Music. Vous pouvez rejoindre la frénésie du bilan musical annuel avec la fonctionnalité “Recap”.

Votre musique 2023 sous le microscope

Cette nouvelle fonctionnalité est accessible depuis la page “Recap 2023” de l’application. Vous serez en mesure de visualiser une multitude de données : vos artistes favoris, vos morceaux les plus écoutés, les genres et les albums que vous avez privilégiés et bien plus. Il est également possible de consulter votre “Recap” dans l’application YouTube principale.

La personnalisation à l’honneur

Toutefois, la cerise sur le gâteau est sans doute la possibilité d’ajouter une pochette d’album personnalisée. À partir de vos titres et humeurs favorites de l’année, ainsi que de votre “energy score”, YouTube créera une pochette représentant votre année musicale. Pour cela, la plateforme mélange couleurs, ambiances et visuels d’une manière qui reste à découvrir.

Associer musique et humeur

Une autre fonctionnalité intéressante permet d’associer vos morceaux les plus écoutés de l’année à votre humeur. YouTube proposera ainsi de montrer les pourcentages de chansons que vous avez écoutées répertoriées comme “upbeat”, “fun”, “dancey” ou “chill”. Enfin, sachez que vous pouvez utiliser les photos de Google Photos pour créer un résumé visuel de votre année musicale.