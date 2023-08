Le dernier 8BitDo Retro Receiver permet d'utiliser les manettes modernes sur les PS1 et PS2. Toujours davantage de possibilités pour le retrogaming.

Depuis plusieurs années déjà, 8BitDo propose des solutions pour permettre aux joueurs de connecter leurs manettes modernes sur des consoles comme les NES Classic Edition, SNES Classic et autres Sega Genesis Mini. La dernière version en date de son Retro Receiver apporte la prise en charge des Switch pro Controller, Xbox Elite Series 2 et DualSense Edge aux vieilles machines que sont, par exemple, les PlayStation 1 et PlayStation 2.

Mieux encore, ce petit dongle vendu 25 $ est même compatible avec Windows 10 et 11. Cet accessoire permet aussi, selon 8BitDo, de jouer sans lag et les vibrations sont même de la partie. Pas mal, non ? Vous pourrez aussi lier vos manettes en mode filaire ou en sans fil, via Bluetooth.

Outre les périphériques de Sony, Microsoft et Nintendo, ce Retro Receiver fonctionne aussi avec de nombreuses manettes de 8BitDo. Pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir la liste complète des manettes prises en charge, la voici :

Sony DualShock 4, DualSense et DualSense Edge

Microsoft Xbox One, Series, Elite Series 2, Elite Series 2 – Core et Adaptive Controller

Nintendo Wii U Pro Controller et Switch Pro Controller

8BitDo Ultimate Bluetooth, Pro 2, SN30 Pro+, SN30 Pro, SN30 Pro for Android, Lite 2, Lite SE, et Lite Controllers ; Arcade Stick v3 ; PS1 Modkit et PS1 Classic Modkit

Toujours davantage de possibilités pour le retrogaming

Il est possible de connecter de telles manettes sur une PS3 en utilisant la version précédente du Retro Receiver de 8BitDo, mais le fait d’avoir une option plug-and-play pour les deux premières consoles de Sony est un ajout très bienvenu. Et il l’est d’autant plus que cette nouvelle version est aussi compatible avec la Xbox Adaptive Controller, ce qui pourrait permettre à certains fans de jouer à des titres emblématiques de PS1 et PS2 sur leur console d’origine pour la toute première fois.