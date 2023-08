8BitDo dévoile deux claviers rétro mécaniques aux couleurs de la NES et de la Famicom. Un accessoire parfait pour les fans de ces deux consoles.

Le fabricant d’accessoires pour le jeu vidéo 8BitDo dévoile un nouveau clavier mécanique directement inspiré des consoles Nintendo NES et Famicom des années 1980. Le Retro Mechanical Keyboard, proposé à 100 $, fonctionne en filaire ou en sans fil, permet un mapping personnalisé des touches et dispose de deux boutons rouges géants prêts à être martyrisés.

Le Retro Mechanical Keyboard de 8BitDo est disponible en deux versions : la “N Edition”, inspirée de la Nintendo Entertainment System (NES), et la “Fami Edition”, qui s’inspire de la Nintendo Famicom. Le fabricant reste suffisamment éloigné des produits officiels pour ne pas s’attirer les foudres de Big N, mais les schémas de couleur rappellent parfaitement ces deux consoles. La version NES reprend les coloris familier blanc/gris foncé/noir tandis que la version Famicom utilise le blanc et pourpre.

La Fami Edition inclut aussi des caractères japonais sous les lettres et chiffres de chaque touche. Les boutons rotatifs et indicateurs de batterie intégrés ont aussi un style old-school tout à fait charmant. Et si vous voulez personnaliser les composants matériel du clavier, sachez que vous pouvez remplacer chaque bouton sur le circuit. 8BitDo indiquait par ailleurs à Engadget que le clavier utilise des Kailh Box White Switches V2 et des Gatreon Green Switches pour les Super Boutons.

Mais à quoi servent ces Super Boutons ? La réponse est simple : vous en faites ce que vous voulez. Comme tout le clavier d’ailleurs, ces deux énormes boutons sont personnalisables via le Ultimate Software de 8BitDo. Ceux-ci sont connectés directement au clavier via un jack 3.5 mm. Et si ces deux-là ne sont pas suffisants, vous pouvez en acheter d’autres pour 20 $ pièce.

Ce clavier 87 touches fonctionne en Bluetooth 2,4 GHz ou en USB. Et bien que le clavier ne soit officiellement listé compatible qu’avec Windows et Android, 8BitDo a confirmé qu’il fonctionne aussi sous macOS. Sa batterie intégrée de 2 000 mAh lui confère environ 200 heures d’autonomie avec une recharge de quatre heures.

Les précommandes de ce 8BitDo Retro Mechanical Keyboard sont ouvertes depuis aujourd’hui, au tarif de 100 $. Les premières livraisons sont annoncées pour le 10 août.