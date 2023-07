La NES a 40 ans : 7 aspects du jeu vidéo que la console a changés pour toujours

La NES fêtait ce week-end ses 40 ans. L'occasion de revenir sur l'héritage qu'elle a laissé à travers 7 aspects du jeu vidéo que la console a changés pour toujours.

Rien ne saurait vous faire sentir aussi vieux que lors de l’anniversaire d’une console de jeux vidéo adorée. Le 40ᵉ anniversaire de la Nintendo Entertainment System (NES, ou Famicom, à ses débuts japonais en 1983). Lancée la même année qu’un crash de l’industrie du jeu vidéo, Big N avait fort à faire pour que ce soit un succès commercial. La suite, tout le monde la connait. Voici sept héritages que la première console de Nintendo a laissés au monde.

La croix directionnelle

La NES fut la première console à proposer une croix directionnelle. Ce qui allait devenir un standard sur les manettes. Et comme toute bonne invention, elle es tnée par nécessité. Les premières Game & Watch avaient besoin d’un système de contrôle qui puisse tenir dans une poche. Un petit joystick n’était pas pratique et l’entreprise voulait quelque chose de plus fiable que les quatre boutons directionnels déjà expérimentés par certains systèmes. L’emblématique croix directionnelle était née.

Ce design était tellement efficace qu’il fut inclut dans la manette NES avait deux autres boutons, une formule gagnante. Tellement gagnante que l’on ne trouve aucune manette de console moderne qui n’en a pas.

Les jeux tiers

Au début des années 1980, le développement des jeux tiers était pour le moins chaotique, tout le monde pouvait développer et publier des jeux pour n’importe quel système. Avec l’arrivée de la NES est arrivé le concept de jeux tiers sous licence grâce à la puce de verrouillage 10NES qui empêchait n’importe qui de publier un jeu pour la plateforme. Ce qui a permis à mettre en place un contrôle de qualité, lequel est un véritable standard de l’industrie actuelle. Tout n’était pas positif à l’époque. La puce 10NES permettait à Nintendo de prélever une commission – comme aujourd’hui -, mais aussi d’introduire l’idée d'”exclusivités”. Ceci étant dit, ce système a largement contribué à relancer l’industrie du jeu vidéo après son crash de 1983.

La puce 10NES de Nintendo est aussi la raison pour laquelle il fallait parfois “souffler” sur la cartouche, comme si le contact entre la puce et la console n’était pas parfait et empêcher le jeu de se lancer. Un autre héritage, peut-être.

Les sauvegardes

The Legend of Zelda est un héritage en lui-même, mais à son lancement sur la NES, une fonctionnalité venait tout changer : les sauvegardes. Cela n’existait pas auparavant et ce système a permis de proposer des jeux plus vastes, plus complexes. Des franchises comme Dragon Quest ou Final Fantasy n’auraient pas pu exister sans les sauvegardes.

Les consoles n’avaient pas de stockage interne, les joueurs devaient donc utiliser des codes et autres mots de passe. Contrairement à une sauvegarde en bonne et due forme qui stocke tout l’inventaire, un mot de passe vous faisait recommencer au début du dernier niveau dans lequel vous étiez. Pratique pour des jeux de plateforme ou de course, problématique pour des RPG et autres jeux de simulation.

Cette technologie n’était pas parfaite. Perdre toutes ses sauvegardes était trop facile. Mais c’était suffisant pour perdurer jusqu’aux années 2000 avec des cartouches de sauvegarde utilisées jusqu’à la 3DS.

La mascotte des jeux vidéo

Difficile de parler de Nintendo sans faire référence au plombier le plus connu du monde. La NES n’est pas la première console à accueillir un jeu Mario Bros., mais c’est avec cette console que la licence a véritablement démarré.

Super Mario Bros. n’est pas important seulement pour Nintendo. Son gameplay unique avec ses bonus, ses salles secrètes et son monde coloré plein de personnages différents a créé une formule qui allait en faire le jeu le plus vendu de tous les temps. Super Mario Bros. 2 était plus lumineux, plus grand, avec la possibilité de lancer des ennemis et des objets. Super Mario Bros. 3 ajoutait encore davantage de bonus et de capacités. Ces trois jeux furent acclamés par la critique et Super Marios Bros. a clairement installé le jeu de plateforme comme élément central de la console de jeu, inspirant directement le principal concurrent de Nintendo, Sega, à créer sa propre mascotte. Et l’on pourrait citer des Crash Bandicoot, Ratchet & Clank, Spyro, Banjo Kazooie ou, plus récemment, Master Chief, Nathan Drake, Aloy et Joel, avec le même objectif : vendre des consoles et des produits dérivés.

Les films adaptés de jeux vidéo

Il y a des jeux basés sur des films populaires depuis les années 1970, mais il a fallu attendre deux décennies avant d’avoir l’inverse. En 1993, Super Mario Bros. devenait la première adaptation cinéma d’un jeu vidéo. Ce fut un gros raté commercial, mais c’était un événement excitant pour les enfants du monde entier.

Un an plus tard, nous avions droit à des adaptations de Double Dragon et Street Fighter, avec des notes pires encore sur Rotten Tomatoes. Et les choses ne se sont pas améliorées jusqu’à 2019, avec un certain Detective Pickachu.

Le pistolet optique

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que la technologie du pistolet optique existe depuis les années 1930. Nintendo avait développé sa propre version en 1970 pour son Laser Clay Shooting System. Sega le lançait avant Big N avec son jeu Periscope en 1966, mais c’est véritablement avec le NES Zapper qu’il devient populaire. Et le jeu Duck Hunt, emblématique.

Sega introduisait deux ans plus tard son Light Phaser pour la Master System. Puis il y avait même eu le Super Scope pour la SNES. Le pistolet optique a vécu quelques années encore, sur Saturn et Dreamcast, et avec le GunCon de Namco pour les PlayStation et PlayStation 2.

Avec l’avènement des nouveaux téléviseurs, le pistolet optique des années 1980, 1990 et 2000 a cessé de fonctionner. Les Wii et PS3 utilisaient des capteurs LED pour proposer le même effet, et il y avait aussi le Aim Controller pour le PSVR.

Les méga franchises

L’impact de la NES le plus évident se retrouve probablement dans les franchises d’aujourd’hui. Il y avait Mario, évidemment, avec plus de 200 titres à ce jour, mettant en scène la mascotte emblématique. La NES fut aussi la plateforme qui a introduit Zelda, Mega Man, Metroid, Final Fantasy, Castlevania, Dragon Quest, Ninja Gaiden ou encore Kirby. C’était aussi la première console pour de nombreuses licences d’arcade comme Bionic Commando.

Toutes n’existent plus aujourd’hui, mais celles qui sont encore présentes sont très appréciées. En mai dernier, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a subjugué jeunes et moins jeunes. Le mois dernier, Final Fantasy XVI s’est retrouvé dans plus de 3 millions de foyers en seulement une semaine.

Et malgré l’âge des jeux originaux, il y a aujourd’hui des moyens d’y jouer. La console la plus récente de Nintendo compte plus de 60 jeux NES jouables via le Switch Online, dont les trois Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Punch Out et bien d’autres.