Le Nintendo Switch Online ajoute quatre jeux cultes de la Mega Drive, dont le très difficile Ghouls ‘n Ghosts et le très rare Crusader of Centy.

Le Nintendo Switch Online est un abonnement qui offre davantage que la possibilité de jouer en ligne avec ses amis sur la dernière-née des consoles de Big N. Le service permet notamment de profiter d’un catalogue de jeux retro pour le moins fourni. Et aujourd’hui, celui-ci s’étoffe avec l’arrivée de quatre titres cultes de la Mega Drive. La plateforme de jeux retro propose désormais Ghouls ‘n Ghosts, The Revenge of Shinobi, Landstalker et Crusader of Centy en plus des 30 jeux Mega Drive déjà présents et des jeux NES, SNES et Game Boy bien plus nombreux encore. Eh oui, Sonic et Mario sont maintenant amis.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Ghouls ‘n Ghosts est un jeu de plates-formes très exigeant, un jeu qui donne encore des cauchemars aux adultes d’un certain âge. The Revenge of Shinobi est un opus intéressant dans la licence OG de simulation de ninja. Landstalker, quant à lui, est un clone de Zelda, très apprécié et plutôt obscure. Enfin, Crusader of Centy est aujourd’hui difficile à trouver, les copies physiques se vendant actuellement plusieurs miliers de dollars. Une très bonne chose pour les amateurs de retrogaming, donc. Ci-dessous, une petite vidéo montrant les quatre titres, pour que vous puissiez vous faire une idée et décider en toute conscience de débourser les 39,99 € demandés par an pour l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

À noter, ces jeux ne sont disponibles qu’avec l’option Pack additionnel de l’abonnement, et celui-ci vous donne aussi accès aux titres N64 et Game Boy du catalogue. Si vous voulez simplement jouer aux titres NES, SNES et Game Boy, vous pouvez vous contenter de l’abonnement Nintendo Switch Online à 19,99 € par an. Big N ajoute de nouveaux titres tous les mois ou presque, n’hésitez pas à consulter le catalogue complet avant de vous abonner.