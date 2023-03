Metroid Fusion arrive sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 9 mars. L'un des meilleurs opus de la saga sur une console moderne.

L’un des jeux Game Boy Advance les plus populaires à son époque sera bientôt jouable sur une console moderne. Nintendo a en effet annoncé officiellement que Metroid Fusion sera disponible dans le Nintendo Switch Online + Pack additionnel à compter du 9 mars prochain. Ce jeu d’exploration en 2D n’a pas changé depuis plus de 20 ans, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose : le titre proposait alors ce que la formule Metroid avait de mieux à proposer avant l’arrivée de Metroid Dread en 2021.

Metroid Fusion arrive sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 9 mars

Metroid Fusion venait ajouter certains twists au scenario et de nouvelles mécaniques de jeu lors de son arrivée en 2002 – oui, c’était il y a longtemps déjà ! -. Vous devez vous battre contre des parasites qui changent de forme, et affronter notamment des clones de Samus Aran, et non plus uniquement les sempiternelles vagues de Metroids. Le jeu propose aussi une expérience plus linéaire, davantage guidée par l’histoire que les titres précédents. Il y a même une Navigation Room pour vous indiquer où aller ainsi que de nouvelles capacités, pour escalader des échelles et attraper des corniches, vous rendant plus agile.

L’un des meilleurs opus de la saga sur une console moderne

Un abonnement au Nintendo Switch Online + Pack additionnel coûte 39,99 € par an. Il ne sera évidemment pas rentabilisé si vous comptez ne profiter que de Metroid Fusion, mais c’est un ajout de la sélection Game Boy qui le rend plus attrayant. Parmi les avantages de cet abonnement, on rappelle qu’il y a aussi des jeux Nintendo 64, Genesis et même des extensions pour des opus Switch. Outre la possibilité de joueur en ligne avec d’autres joueurs, de sauvegarder vos parties dans le cloud et d’accéder au catalogue NES/SNES, cet abonnement vous offre une bonne dose de nostalgie. À consommer sans modération !