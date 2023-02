Metroid Prime Remastered : une version remasterisée du FPS

La chasseuse de primes Samus Aran explore la planète Tallon IV et affronte des pirates de l’espace dans Metroid Prime Remastered.

La différence la plus évidente de Metroid Prime Remastered par rapport au jeu original est l’amélioration considérable des graphismes et de l’ambiance sonore. Pour la première fois, Metroid Prime est officiellement jouable en haute définition, les versions précédentes sur GameCube et Wii ne pouvaient pas bénéficier de cette qualité. La conception visuelle globale a également été revue et corrigée, et l’ensemble est beaucoup plus fluide, avec un éclairage plus clair et plus détaillé.

Metroid Prime Remastered s’offre un gameplay moderne

En ce qui concerne la jouabilité, la seule différence majeure dans Metroid Prime Remastered est l’ajout de commandes à deux sticks. Dans le jeu original sur GameCube, le C-Stick contrôlait la visière de Samus, ce qui signifiait que les joueurs ne pouvaient pas utiliser les commandes à deux sticks (et évidemment, la Wii n’avait pas deux sticks de contrôle, donc ce n’était pas possible là non plus). Le remaster de Metroid Prime permet donc aux joueurs d’utiliser des commandes de tir plus modernes, bien que le dispositif de contrôle classique soit toujours présent pour ceux qui y sont plus habitués.

Un trailer pour Metroid Prime Remastered

Considéré comme l’un des meilleurs jeux de la licence, Metroid Prime se déroule entre les évènements de Metroid et de Metroid 2 :

Explorez les différents biomes de Tallon IV, levez le voile sur les sinistres expériences menées par les Pirates de l’espace et enquêtez sur la mystérieuse substance toxique qui empoisonne la planète. Des monts enneigés de Phendrana aux ardentes cavernes du Magmoor, Tallon IV regorge d’environnements aussi féériques que labyrinthiques.Décidez si vous voulez directement rejoindre votre prochain objectif ou explorer et analyser votre environnement pour en apprendre plus sur la faune et le passé de Tallon IV.

Metroid Prime Remastered est disponible dès maintenant en version numérique sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch et le 3 mars prochain en version physique.