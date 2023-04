L’app Apple TV+ arrive sur les box DirecTV Stream

L'application Apple TV+ est disponible sur les box DirecTV Stream, une option supplémentaire pour accéder au catalogue streaming du géant américain.

Pour qu’une plateforme de streaming, quelle qu’elle soit, puisse exister sur un marché aussi concurrentiel qu’il l’est actuellement, outre le catalogue en lui-même et les fonctionnalités – qui sont aujourd’hui très similaires d’un service à l’autre, il faut que celle-ci soit disponible sur un grand nombre de plateformes. Et cela n’est pas une mince affaire, il faut bien le reconnaître tant il y a de possibilités. Aujourd’hui, l’app Apple TV+ ajoute une nouvelle option à sa liste.

Les utilisateurs de DirecTV peuvent désormais regarder Ted Lasso sans acheter un appareil dédié. Le fournisseur de service de télévision américain a annoncé que l’application Apple TV+ est désormais disponible à l’installation sur sa box DirecTV Stream.

C’est la première fois que le service de streaming de la firme de Cupertino est disponible sur DirecTV Stream, un appareil multi-usage proposé aux abonnés qui prend en charge la télévision en direct, les applications de streaming, le contenu à la demande et l’enregistrement DVR. Le fournisseur de TV par satellite a lancé ce produit en 2020 ; les abonnés peuvent le louer pour 20 $ par mois et il est inclus dans certaines offres premium. Par ailleurs, cette box est livrée avec une télécommande offrant un accès à Google Assistant.

L’application Apple TV+, quant à elle, permet d’accéder au contenu original de la marque à la pomme, comme Ted Lasso, Severance et CODA, et d’accéder à un très large choix de séries TV et films à louer ou à acheter. De plus, celle-ci permet de souscrire directement à divers contenus supplémentaires comme AMC+, Paramount+ et Starz. L’application est déjà disponible sur une grande variété d’appareils de streaming, parmi lesquels les consoles PlayStation et Xbox, les Roku, Fire TV, Google TV et nombre de smart TV de Samsung, LG et autres.