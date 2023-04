Les anciens iPhone vont bientôt “perdre” l’accès à l’App Store

Certains appareils Apple vont être privés des services Apple. Il y aura cependant un remède simple : mettre à jour l'OS.

D’anciens appareils Apple, qu’il s’agisse d’iPhone, Mac, Apple Watch ou Apple TV, pourraient bientôt perdre leur accès à certains services essentiels de la marque à la pomme, comme l’App Store, Siri et Plans. Si cela peut sembler effrayant à celles et ceux qui utilisent un appareil Apple qui n’est plus de première jeunesse, sachez que l’information n’est pas aussi mauvaise qu’elle n’y paraît, et ce, pour plusieurs raisons.

Cette nouvelle provient du leakster StellaFudge qui affirme que l’accès aux services Apple – tous excepté iCloud – sera coupé aux appareils fonctionnant sous iOS 11 à 11.2.6, macOS 10.13 à 10.13.3, watchOS 4 à 4.2.3 et tvOS 11 à 11.2.6. L’information a été partiellement confirmée par un document support officiel de la firme de Cupertino qui indique que “certaines versions logicielles anciennes ne supporteront bientôt plus des services Apple comme l’App Store, Siri et Plans.” Apple ne précise pas de date particulière à laquelle les accès seront coupés, mais explique que les utilisateurs ayant un ou plusieurs appareils concernés recevront une notification les en informant.

Et voici finalement l’information importante : les versions logicielles mentionnées par StellaFudge sont toutes assez anciennes et remplacées par plusieurs versions plus récentes, versions vers lesquelles les utilisateurs peuvent facilement migrer. Par exemple, la dernière version d’iOS 11 est iOS 11.4.1 tandis que la dernière version de macOS High Sierra ou 10.13 est la 10.13.6.

Cela signifie que la grande majorité des utilisateurs ne devraient plus être sous l’une des versions concernées, dans la mesure où cela les exposerait à des bugs et autres failles de sécurité. Une exception cependant, les développeurs qui voudraient tester ceci ou ceci sur des appareils avec des versions un peu vieillissantes, mais il devrait y en avoir de moins en moins à mesure que les versions avancent.

De plus, une très grande majorité des utilisateurs Apple utilisent déjà des versions plus récentes. Par exemple, un document de support de la marque à la pomme en date du 14 février 2023 indique que 72 % de tous les iPhone en circulation tournent sous iOS 16, 20 % sous iOS 15 et seulement 8 % sous une version plus ancienne.