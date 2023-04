Bientôt un écran tactile sur l’étui des Apple AirPods ?

Un brevet d'Apple décrit un étui d'AirPods très évolué avec écran tactile intégré. De là à imaginer un lecteur de musique totalement autonome...

Si vous demandez à certains technophiles, ceux-ci pourraient vous dire que l’on se dirige vers un futur dans lequel tous les objets ont un écran intégré. La preuve par l’exemple : Apple s’est vu accorder un brevet récemment concernant un étui de recharge d’AirPods disposant d’un petit écran tactile.

Le brevet en question, déposé en septembre 2022 et découvert par Patently Apple tout récemment, décrit un étui de recharge pour AirPods bien plus évolué que celui que l’on connaît, avec un écran permettant à l’utilisateur de contrôler la lecture de la musique et d’afficher un certain nombre d’autres informations, comme la météo ou une carte.

Dans un exemple donné par la firme de Cupertino on peut voir un film lu sur l’écran, avec la sortie audio diffusée directement dans les écouteurs. Parmi les autres exemples avancés, la radio ou un livre audio en pleine lecture, avec la source provenant d’un appareil externe, très probablement un iPhone, et l’étui qui offre des contrôles basiques, comme un slider pour avancer ou reculer dans la chanson.

Le brevet décrit aussi les contrôles tactiles haptiques intégrés dans l’étui, ce qui permettrait à l’utilisateur de presser un endroit précis de l’étui pour changer de mode audio.

De là à imaginer un lecteur de musique totalement autonome…

Bien que ceci ne ferait pas des AirPods un lecteur de musique totalement autonome, un tel ajout ferait de l’étui un accessoire à utiliser au-delà de la simple recharge, pour un appareil qui ressemblerait à un iPod. La marque avait abandonné l’iPod nano en 2017 et l’iPod touch – le dernier de ses lecteurs de musique – en 2022. Qui sait, peut-être faut-il y voir un signe.

On terminera cependant en rappelant qu’il ne s’agit là que d’un brevet. Il pourrait falloir devoir attendre encore plusieurs années avant de pouvoir, peut-être, en profiter.