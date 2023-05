Apple déploie sa toute première mise à jour Rapid Security Response pour iPhone, iPad et Mac. Déploiement plus rapide, poids allégé, sécurité renforcée.

Apple avait promis des temps de réponse plus rapides pour les correctifs de sécurité avec iOS 16 et macOS Ventura. Aujourd’hui, la firme de Cupertino tient cette promesse. L’entreprise a en effet déployé ses premières mises à jour Rapid Security Response (RSR) à destination des appareils sous iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 et macOS 13.3.1. Celles-ci sont disponibles, comme à l’accoutumée, via Mise à jour de logiciels, mais ce sont de petits téléchargements qui s’installent aussi très rapidement. MacRumors explique que le déploiement se fait une période de 48 heures. Autrement dit, si vous ne la voyez pas encore, patience.

Cette grande première ne s’est cependant pas faite sans souci. Engadget et d’autres utilisateurs ont reçu des messages d’erreur indiquant qu’iOS ne pouvait pas vérifier la mise à jour parce que l’appareil n’est “plus connecté à Internet”. Quoi qu’il en soit, si vous un souci, quel qu’il soit, pas de panique. Faites preuve de patience, réessayez plus tard et tout devrait rentrer dans l’ordre.

La fonctionnalité Rapid Security Response permet à la marque à la pomme de corriger des failles de sécurité bien plus rapidement que si elle le faisait via les mises à jour logicielles conventionnelles. Bien qu’il soit possible de les désactiver totalement, c’est une option parfaite pour gérer rapidement les failles zero-day que les hackers peuvent utiliser immédiatement. Cela pourrait éviter que des malwares se propagent rapidement au sein de la communauté – notamment grâce aux utilisateurs qui ont activé les mises à jour automatiques -.

Déploiement plus rapide, poids allégé, sécurité renforcée

Le concept de mises à jour de sécurité d’urgence n’est pas non plus nouveau. Apple, Microsoft et d’autres ont déjà proposé de tels patchs en dehors des déploiements planifiés. Il s’agit finalement simplement, ici, d’harmoniser le processus, comme ce fut le cas récemment avec Safety Check, et de rassurer, d’une certaine manière, les utilisateurs. Vous ne devriez plus avoir à passer quelques jours à craindre pour vos données ou votre machine.