Apple pourrait lancer des iPad Pro légèrement plus grands en 2024

Des iPad Pro légèrement plus grands et avec écran OLED en 2024 ? C'est ce que croit savoir l'analyste Ross Young

Si les modèles d’iPad Pro proposés par Apple ne sont pas assez grands, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que, en 2024, la firme de Cupertino pourrait proposer des tablettes plus grandes encore, mais la différence sur cette caractéristique ne serait pas très importante. Leur principal attrait serait ailleurs.

L’analyste Ross Young, souvent très bien informé en ce qui concerne l’écosystème de la marque à la pomme, affirme que le géant américain travaille au développement d’un iPad Pro OLED 11,1 pouces et d’un autre de 13 pouces. Ces deux variantes pourraient être lancées durant le premier trimestre 2024.

Les iPad Pro actuels existent en deux tailles de diagonale : 11 pouces et 12,9 pouces. Étant donné ce petit gain de taille, il est raisonnable de penser que ces versions un peu plus grandes qui ne devraient arriver qu’en 2024 n’auront pas de mensurations plus imposantes. Il y a de fortes chances qu’Apple augmente la taille de l’écran en réduisant simplement la taille des bords.

La différence principale entre ces nouveaux modèles d’iPad Pro et les anciens pourrait résider dans la technologie de l’écran en lui-même. Actuellement, l’iPad Pro de 11 pouces est doté d’une dalle LC, tandis que l’iPad Pro 12,9 pouces a une dalle mini-LED. Selon Ross Young, ces futures tablettes auraient toutes deux un écran OLED. Les rumeurs concernant d’éventuels nouveaux iPad Pro avec une dalle OLED vont bon train depuis quelque temps maintenant, et un récent rapport de DigiTimes affirme que les fabricants de dalles mini-LED se tournent déjà vers les applications dans l’automobile, alors qu’Apple se tourne de plus en plus vers l’OLED.

Ross Young avait ainsi notamment déjà prédit que la firme de Cupertino travaillait sur un grand iPad Pro de 14,1 pouces, un modèle qui pourrait être commercialisé en 2023, et The Information déclarait que cette future tablette pourrait même offrir une dalle plus grande encore, 16 pouces. Cependant, selon ce même analyste, le développement de l’iPad 14,1 pouces aurait été annulé.