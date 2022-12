Le nouvel Apple iPad mini pourrait arriver sur le marché fin 2023

Ming-Chi Kuo croit savoir que le nouvel iPad mini pourrait arriver fin 2023. Nulle mention cependant d'un éventuel iPad avec écran pliable.

Chaque année, la même ritournelle. Quand un appareil Apple arrive sur le marché commence le grand bal des prédictions : à quand la nouvelle génération ? Celles et ceux qui apprécient le plus petit des iPad de la marque à la pomme et qui attendent une nouvelle version – ils sont probablement nombreux dans la mesure où la génération actuelle date de plus d’un an et demi – devront certainement devoir patienter encore de longs mois.

L’analyste spécialiste d’Apple, Ming-Chi Kuo, annonce une bonne nouvelle : la firme de Cupertino n’a pas oublié l’iPad mini. L’entreprise travaille sur un successeur à la 6ᵉ génération d’iPad mini avec un “nouveau processeur comme principal argument de vente”. Cela signifie que le design de ce nouvel iPad mini ne devrait pas changer par rapport à la version actuelle, ou tout du moins, très peu. Ce qui finalement assez logiquement étant donné que l’iPad mini 6ᵉ génération était une grosse évolution par rapport au précédent, avec des bords plus fins, Touch ID dans le bouton d’alimentation et un plus grand écran.

Ming-Chi Kuo affirme aussi qu’il est fort peu probable que le géant américain remplace l’iPad mini par un iPad avec écran pliable, dans la mesure où une telle tablette serait nécessairement proposée à un tarif “bien plus élevé”.

Malheureusement, Ming-Chi Kuo précise que ce nouvel iPad mini n’est pas près de voir le jour. Les livraisons des premières unités ne démarreraient pas avant la fin de l’année 2023, voire le premier semestre 2024.

L’analyste, qui vise souvent juste, n’a partagé aucun autre détail concernant l’iPad avec écran pliable, qui reste, à l’heure d’écrire ces lignes, toujours un mythe, malgré plusieurs brevets déposés par Apple qui prouvent que l’entreprise réfléchit en tous les cas à un tel appareil.