Les nouveaux Apple iPad Pro M2 arriveraient dans quelques jours seulement. Apple préparerait de nombreux lancements de produits avant la fin de l'année.

La prochaine génération d’iPad Pro dotée des processeurs M2 d’Apple arriverait “dans quelques jours“, selon Mark Gurman, de Bloomberg. Ce seraient les premiers nouveaux modèles depuis de l’année dernière et ceux-ci offriraient un gain de 20 % de vitesse par rapport à la version M1. Apple introduirait aussi un dock avec un haut-parleur intégré en 2023 et lancerait de nouveaux Mac avant la fin de l’année, écrit Mark Gurman dans sa newsletter.

Les nouveaux Apple iPad Pro M2 arriveraient dans quelques jours seulement

Ces nouveaux modèles d’iPad Pro garderaient les mêmes châssis que les modèles actuels, avec les versions 11 et 12,9 pouces. Bien que les gains de performances ne soient pas énormes, 20 %, cela reste significatif, les puces M2 devraient apporter davantage d’efficience aux iPad Pro. Outre les nouveaux modèles haut de gamme, la firme de Cupertino lancerait bientôt un nouvel iPad d’entrée de gamme, selon Mark Gurman. Celui-ci disposerait d’un port USB-C au lieu du port Lightning – en adéquation avec la future réglementation européenne – et serait compatible 5G – mais utiliserait une puce A14 Bionic plutôt qu’une puce M.

Autre information assez intrigante : Apple travaille sur un accessoire de dock pour iPad, avec un haut-parleur intégré, qui pourrait être annoncé l’année prochaine. L’idée est que l’utilisateur viendrait attacher un iPad sur l’accessoire pour obtenir une expérience complète de hub pour la maison domotique ou d’enceinte connectée. Cela ressemblerait alors au dock de recharge avec haut-parleur que Google a officialisé pour sa Pixel Tablet et qui sera en vente l’année prochaine.

Apple préparerait de nombreux lancements de produits avant la fin de l’année

Outre les nouveaux iPad, Apple lancerait aussi de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avant la fin de l’année. Ceux-ci disposeront de versions plus puissantes de la puce M2, y compris les M2 Pro et M2 Max. Un Mac Mini avec puce M2 arriverait aussi sous peu.

Enfin, Apple travaille sur la prochaine génération d’Apple TV qui embarquerait une puce A14 et 4 Go de RAM, ce qui représenterait une amélioration significative par rapport au modèle actuel A12. Bien que Mark Gurman soit généralement précis quant à ce genre de prédictions, Apple a aussi l’habitude de changer d’avis quant à ses produits et ses dates de lancement. Ces rumeurs sont donc à prendre avec des pincettes tant que rien n’est officialisé.